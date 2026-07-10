Іспанія — Бельгія: онлайн-трансляція чвертьфіналу ЧС-2026

Чинні чемпіони Європи спробують пройти Червоних дияволів

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У п’ятницю, 10 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбудеться другий чвертьфінальний поєдинок. Збірна Іспанії зіграє проти команди Бельгії.

Що потрібно знати

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Бельгійці 40 років не вигравали в іспанців

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Бельгія. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Іспанія — Бельгія (оновлюється)

Чемпіони Євро-2024 зіграють із золотим, але дуже постарілим поколінням Бельгії. На коні путівка до півфіналу. Там переможець цієї дуелі зіграє проти Франції.

Іспанія на ЧС-2026 перемогла Саудівську Аравію (4:0), Уругвай (1:0) та Австрію (3:0), втративши очки лише проти Кабо-Верде (0:0). У 1/4 фіналу Фурія Роха вибила з турніру Португалію (1:0). Бельгія, своєю чергою, на груповому етапі зіграла внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0) та перемогла Нову Зеландію (5:1). У плей-оф Червоні Дияволи розібралися з Сенегалом (3:2) та США (4:1).

Додамо, що Іспанія та Бельгія грали між собою 22 рази: 12 перемог у піренейців, 6 разів було зафіксовано нічию, 4 рази перемагали Червоні Дияволи. До речі, бельгійці перемагали іспанців востаннє 1986 року і то в серії пенальті.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.