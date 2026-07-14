Франция - Испания: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2026

Скрытый финал на Мундиале

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Во вторник, 14 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоится первый полуфинал. Сборная Франции сыграет против Испании.

Что нужно знать

Франция примет Испанию в Арлингтоне (США)

Обе команды — главные фавориты Мундиаля

Французы — двукратные победители ЧМ, испанцы выигрывали Мундиаль лишь раз

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Испания. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Новости перед игрой

Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет против Аргентины/Англии. Проигравший проведет утешительный поединок за 3-е место.

Франция на ЧМ-2026 разгромила на групповом этапе Сенегал (3:0), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). На первой стадии плей-офф Трехцветные уничтожили шведов (3:0), после чего прошли Парагвай (1:0) и Марокко (2:0).

Испания, в свою очередь, в группе победила Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), потеряв очки лишь против Кабо-Верде (0:0). В 1/6 финала Фурия Роха выбила Австрию (3:0), после чего справилась с Португалией (1:0) и Бельгией (2:1).

Испанцы и французы встречались между собой 38 раз: Фурия Роха выиграла 18 матчей, 7 раз была зафиксирована ничья, 13 побед на счету Трехцветных. В последний раз команды пересекались в 2025 году в рамках плей-офф Лиги наций. Тогда испанцы победили со счетом 5:4.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.