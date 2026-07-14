Франція – Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2026

Прихований фінал на Мундіалі

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У вівторок, 14 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбудеться перший півфінал. Збірна Франції зіграє проти Іспанії

Що потрібно знати

Франція прийме Іспанію у Арлінгтоні (США)

Обидві команди – головні фаворити Мундіалю

Французи — дворазові переможці ЧС, іспанці вигравали Мундіаль лише раз

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Іспанія. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Новини перед грою

Переможець протистояння вийде у фінал, де зіграє проти Аргентини/Англії. Той, хто програє, проведе втішний поєдинок за 3-тє місце.

Франція на ЧС-2026 розгромила на груповому етапі Сенегал (3:0), Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). На першій стадії плей-оф Триколірні знищили шведів (3:0), після чого пройшли Парагвай (1:0) та Марокко (2:0).

Іспанія, своєю чергою, у групі перемогла Саудівську Аравію (4:0), Уругвай (1:0), втративши очки лише проти Кабо-Верде (0:0). У 1/6 фіналу Фурія Роха вибила Австрію (3:0), після чого впоралася з Португалією (1:0) та Бельгією (2:1).

Іспанці та французи зустрічалися між собою 38 разів: Фурія Роха виграла 18 матчів, 7 разів було зафіксовано нічию, 13 перемог на рахунку Триколірних. Востаннє команди перетиналися у 2025 році у рамках плей-оф Ліги націй. Тоді іспанці перемогли з рахунком 5:4.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.