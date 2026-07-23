Джошуа - Пренга: прогноз на головний бій липня
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Друг України Джошуа повертається на ринг
У суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийдуть британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та албанський супертяж Крістіан Пренга (20-1, 20 КО).
AJ є беззаперечним фаворитом бою. Про це повідомляє "Телеграф".
Аналітики vbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,03 на перемогу Джошуа. В той самий час успіх албанця менш ймовірний — коефіцієнт 9,00.
Цей поєдинок є "прохідним" для Джошуа. У разі перемоги Ентоні, ймовірно, проведе бій проти Тайсона Ф’юрі. Ця "дуель" є найочікуванішою у Британії з 2016 року, коли обидва британці виграли свої чемпіонські титули. Попри відсутність поясів, цей поєдинок стане грандіозною подією у світі боксу, хоч і запізнілою.
Штучний інтелект ChatGPT оцінив можливість перемоги Джошуа в 90%. Британець виглядає фаворитом в очах ШІ за рахунок:
- значно вищого рівня опозиції за всю кар’єру;
- відмінної роботи джебом та на середній дистанції;
- переваги в техніці та боксерському IQ;
- досвіду чемпіонських боїв та поєдинків під максимальним тиском.
Пренга має шанс на успіх, адже:
- його рекорд 20-1, причому всі 20 перемог здобуто нокаутами;
- албанець фізично потужний панчер, який активно розпочинає бій;
- Крістіану психологічно нема чого втрачати, тому він може ризикнути з перших секунд.
Редакція "Телеграфа" ставить на перемогу Джошуа технічним нокаутом до шостого раунду.
Додамо, що Джошуа готувався до бою з Пренгою під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Останнім часом британець здружився з Олександром Усиком та його командою. "Кіт" звільнив усі титули й відкрив дорогу Ентоні до чемпіонства. Тепер все в руках AJ.