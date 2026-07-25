Джошуа - Пренга: где и когда бесплатно смотреть супербой

Легально посмотреть бой в Украине можно только на платной основе

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Всубботу, 25 июля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный вечер профи-бокса, в главном бою которого на ринг выйдут британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и албанский супертяж Кристиан Пренга (20-1, 20 КО).

В прямом эфире в Украине и мире шоу бокса Джошуа — Пренга покажет медиа-платформа DAZN. Об этом сообщает "Телеграф".

Посмотреть бои вечера бокса Джошуа — Пренга на DAZN можно по системе PPV (плати за просмотр). Стоимость просмотра составляет 887 грн (вечер бокса Джошуа — Пренга плюс 8 дней бесплатного доступа к DAZN Standard, включая бой О'Лири против Чемберлена). Также сервис предлагает годовую подписку DAZN Ultimate по цене 830грн/месяц (в стоимость включено минимум 12 платных трансляций в год без дополнительной платы).

Бесплатная трансляция боя Джошуа — Пренга не планируется. Добавим, что поединки раннего андеркарда шоу будут доступны для бесплатного просмотра на YouTube.

Шоу Джошуа — Пренга начнется в 16:00 по киевскому времени. Поединки основного карда стартуют в 20:00, а главный бой — ориентировочно в 00:45 (26 июля).

Промо видео боя Джошуа - Пренга

Напомним, Джошуа готовился к бою с Пренгой под руководством украинского тренера Егора Голуба. За последнее время британец сдружился с Александром Усиком и его командой. Украинец освободил все титулы и открыл дорогу Энтони к чемпионству. В следующем поединке, AJ, вероятно, сразится против Тайсона Фьюри.