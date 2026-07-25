Джошуа — Пренга: де і коли безкоштовно дивитися супербій

Легально подивитися бій в Україні можна лише на платній основі

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У суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться масштабний вечір профі-боксу, в головному бою якого на ринг вийдуть британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та албанський супертяж Крістіан Пренга (20-1, 20 КО).

У прямому етері в Україні та світі шоу боксу Джошуа — Пренга покаже медіаплатформа DAZN. Про це повідомляє "Телеграф".

Переглянути бої вечора боксу Джошуа — Пренга на DAZN можна за системою PPV (плати за перегляд). Вартість перегляду складає 887 грн (вечір боксу Джошуа — Пренга плюс 8 днів безкоштовного доступу до DAZN Standard, включаючи бій О’Лірі проти Чемберлена). Також сервіс пропонує річну передплату DAZN Ultimate за ціною 830грн/місяць (у вартість включено мінімум 12 платних трансляцій на рік без додаткової плати).

Безкоштовна трансляція бою Джошуа-Пренга не планується. Додамо, що поєдинки раннього андеркарда шоу будуть доступні для перегляду на YouTube.

Шоу Джошуа — Пренга розпочнеться о 16:00 за київським часом. Поєдинки основного карда стартують о 20:00, а головний бій — орієнтовно в 00:45 (26 липня).

Промо відео бою Джошуа — Пренга

Джошуа готувався до бою з Пренгою під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Останнім часом британець здружився з Олександром Усиком та його командою. Українець звільнив усі титули та відкрив дорогу Ентоні до чемпіонства. У наступному поєдинку, AJ, ймовірно, проведе дуель проти Тайсона Ф’юрі.