"Надо услышать Россию": премьер Болгарии выступил со скандальным заявлением по поводу войны

Ранее Болгария прекратила военную помощь Киеву

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Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил с критикой европейской стратегии поддержки Киева, а также призвал возобновить прямой диалог с Москвой.

"Помните, когда президент Трамп вступил в должность? У него сразу было предложение. Он предложил Украине и России немедленно прекратить огонь, сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение. Какими были его слова? Он сказал, что в будущем лучших условий для достижения мира не будет".

Его оценка заключалась в том, что ситуация будет ухудшаться. С другой стороны, у нас было другое предложение — продолжать воевать", – рассказал он во время оборонного саммита от Euronews, сообщает корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе.

На уточнение ведущей о том, кто выступал за продолжение боевых действий, Радев ответил "европейское руководство". Премьер намекнул, что результатом европейской стратегии стали "еще сотни тысяч жертв" и "разорение страны".

Радев выразил сожаление по поводу того, что политиков, отклоняющихся от так называемого политического мейнстрима, сразу клеймят как "пророссийских".

"Меня не интересует поддержка России. Меня интересует реалистичный подход и то, чтобы наконец-то как можно скорее найти путь к миру. Потому что эта война на истощение является серьезным вызовом миру в глобальном измерении".

Это растущий риск. Эта война почти каждый день истощает наши социальные и экономические системы. Поэтому нам нужно как можно скорее найти путь к миру», – заявил глава болгарского правительства.

Он добавил, что нужно "достичь баланса между военными, экономическими и дипломатическими инструментами", потому что, мол, пока такого баланса нет.

По мнению Радева, у Европы больше нет достаточных запасов вооружения, потому что Украине передали все, что было на складах. Киев же, якобы, больше не может достаточно эффективно противодействовать воздушным атакам РФ.

"Россияне начали применять войну "изнутри наружу". Потому что имеют огромное преимущество в дальнобойных оперативно-стратегических ударных средствах — баллистических ракетах, а в последнее время и в реактивных беспилотниках.

Они подняли высоту внедрения собственных средств. Теперь их беспилотники летают на высоте 5-6 тысяч метров. Это реактивные дроны со скоростью 500 км/ч.

Что это значит? Теперь для противодействия им нужно огромное количество истребителей и наземных систем противовоздушной обороны. У Украины их недостаточно", – сказал Румен Радев.

В конце концов, политик повторил, что нужно больше говорить о дипломатии.

"Несколько лет назад мой добрый друг, тогдашний премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель очень четко это сформулировал: мы должны перестать говорить о России. Мы должны начать говорить с Россией. Поэтому нам нужно услышать обеспокоенность обеих сторон.

Да, конечно, мы должны и дальше поддерживать Украину. Но самое важное — подготовить условия для мира. И мы должны понимать, что есть предел возможностям просто поставлять оружие и оказывать поддержку", – пояснил премьер Болгарии.

Кроме того, Радев упрекнул, что никто в Европе не поднимает вопрос ядерного риска, и что следует всегда иметь в виду худший сценарий. "Насколько сильно мы можем давить на Россию, прежде чем Россия отреагирует чем-нибудь другим?"

Он добавил: когда Москва чувствует себя слабой – она начинает "играть с ядерным фактором".

Мы не можем закрывать глаза на то, что в арсенале России есть ядерное оружие, и что это часть стратегических расчетов. Румен Радев

Напомним, что в июле 2026 года Болгария прекратила безвозмездную военную помощь Украине, ссылаясь на исчерпание собственных запасов вооружения советского образца, в котором нуждался Киев.