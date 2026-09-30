Партнер Коломойского потерял "Бориваж": морской терминал суд вернул законному владельцу

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29 сентября на Одесщине владелец морского терминала "Бориваж" – ООО "Агротерминал Логистик" – по решению суда вернул себе комплекс, которым до этого пользовалась компания Сергея Фролова, бизнес-партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает издание "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу ООО "Агротерминал Логистик".

Когда представители владельца прибыли на терминал, там находились работники ООО "Терминал "Бориваж". "Могу отметить, что никаких насильственных действий, а также действий, которые могли бы унижать честь или достоинство присутствующих лиц, не совершалось. Всем работникам, которые находились на территории комплекса, было предложено спокойно собрать лрминал Логистик" Игорь Шеин.

Территорию взяли под охрану вместе с охранной компанией и Государственной службой охраны при МВД. Общественный порядок обеспечивала более сотня правоохранителей. "Целью событий 29 сентября было не завладение чужим имуществом, а исполнение судебного решения, восстановление фактического контроля законного владельца над принадлежащим ему имуществом", – объясняет юрист.

Речь идет о решении Хозяйственного суда города Киева от 30 июня 2026 года по делу №910/11034/24 (910/14853/25). Суд признал недействительным договор аренды №112 от 1 августа 2024 года, по которому терминалом пользовалось ООО "Терминал "Бориваж", и обязал компанию вернуть имущество владельцу. 17 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу.

Владельцем терминала с 2016 года является ООО "Агротерминал Логистик". Почетный гендиректор ООО "Терминал "Бориваж" Сергей Фролов в 2009 году привлек Коломойского и Боголюбова партнерами к строительству "Бориважа", а сам терминал входил в агрохолдинг группы "Приват".

"Несмотря на вступление в законную силу этого судебного решения, в нарушение ст. 129-1 Конституции Украины и ст. 326 ХПК Украины, ООО "Терминал "Бориваж" добровольно имущественный комплекс его владельцу возвращать отказалось. Им и другими лицами, связанными с Сергеем Фроловым, принимались процессуальные меры, направленные на препятствование фактическому возврату имущества, что является уголовно наказуемым деянием в соответствии со ст. 382 УК Украины", – подчеркивает Игорь Шеин.

В ООО "Терминал "Бориваж" события назвали "рейдерским захватом" и обратились в полицию, хотя договор аренды уже был признан недействительным. По мнению юриста, такие обращения могут восприниматься как попытка препятствовать возврату имущества владельцу. "Сергей Фролов не является и не был владельцем соответствующего недвижимого имущества", – отмечает он. Подобные заявления, по его словам, могут стать основанием для производства по ст. 383 УК Украины – заведомо ложное сообщение о преступлении.

Работу терминала не останавливают. Владельцам зерна предложили забрать продукцию по подтверждающим документам или заключить новые договоры. Инвентаризацию проведут с участием независимого сюрвейера, владельцы продукции могут присутствовать или привлечь своих экспертов.

Суд также установил, что плата за пользование терминалом была существенно ниже экономически обоснованного уровня. Доходы комплекса теперь должны пойти на расчеты с кредиторами, налоги и поддержку Сил обороны, "а не на вывод средств в пользу подсанкционных лиц, как это, по имеющейся информации, происходило при предыдущем руководстве", – подытоживает юрист.