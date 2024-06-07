Украинская антикоррупционная система гниет, но своих не сдает

Как хорошо известно, каждый украинец хочет двух вещей: чтобы в государстве не было коррупции и чтобы кум решил вопрос, когда что-нибудь случится. Похоже, эту печальную шутку уже реализовали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Реформы продолжаются

Там на днях по рекомендациям трех иностранных экспертов провели структурные изменения: разделили функции внутреннего контроля и предотвращения коррупции внутри ведомства, а также создали отдел, который будет проверять только декларации работников разведывательных органов и секретоносителей. Обычно подобные "реформы" на государственной службе у нас реализуют либо если нет результатов работы и нужно как-то скрыть и объяснить неэффективность деятельности, либо под конкретное лицо, когда появился правильный кандидат на ответственный пост.

Впрочем, в данном случае измельчение и введение углубленной специализации интересно теми задачами, которые будут выполнять вновь образованные подразделения, а точнее объектами их внимания. Фактически, из общей массы чиновников выделена привилегированная группа, которой в особом порядке будет заниматься ограниченный круг специалистов. Разумеется, эти внутренние изменения можно объяснить вопросами обеспечения национальной безопасности, повышением эффективности финансового контроля, особенностями мониторинга образа жизни и декларирования работников спецслужб, организацией функционирования реестра НАПК и еще десятком уместных причин. Но давайте взглянем на ситуацию в практическом аспекте коррупциогенных факторов.

В последнее время в Украине довольно часто бывают случаи, когда на ярых борцов с коррупцией падает тень неблагочестия. Здесь государство особенно должно быть заинтересовано изучить имеющиеся доказательства и выяснить все обстоятельства. А дальше два последствия: либо показательное наказание недостойных, либо (если обвинения оказались безосновательными) — максимально публичное отстаивание безупречной репутации. Но ведь украинские антикоррупционные органы "честь мундира" охраняют почему-то иначе.

Криптоаномалии

В мае этого года в декларациях детектива Национального антикоррупционного бюро Маркияна Слоневского за 2021 ,2022 и 2023 годы нашли кучу несогласованностей и откровенной лжи. Неполные или ложные сведения касались как имущества, так и активов.

Хотя для того, кто сам борется с коррупцией, мелочей в соблюдении антикоррупционных требований быть не может, некоторые нестыковки и пробелы можно было бы списать на невнимательность или неаккуратность. К примеру, чиновник почему-то забыл указать факт пользования родственниками квартирой и жилым домом, или не указал стоимость задекларированного недвижимого имущества по последней денежной оценке. Также в декларациях всплыло несоответствие указанного владельца со сведениями в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Также интересными нарушениями является сокрытие факта владения членом семьи объектом незавершенного строительства и наличие задекларированного дохода от продажи движимого имущества без указания сделки, по которой были получены средства.

Еще одни аномалии в документах были связаны с нематериальными активами в виде криптовалюты, которые госслужащий задекларировал с полутора десятков видов. При этом, если в 2021 году у него было 28 криптокошельков, а в 2022-м коллекция пополнилась еще двумя, то в следующем году детектив лишился почти всех, оставив только один.

По данным аудита, проведенного аналитиками по задекларированной информации (документ есть в распоряжении редакции), транзакции по части кошельков вообще не осуществлялись (так называемые пустые адреса). Один из адресов был найден в декларации другого субъекта декларирования, а некоторые — вообще не существовали. Также в отношении различных задекларированных видов криптовалют иногда указывался один публичный адрес (невозможно технически). И, кроме прочего, было найдено несколько ссылок, на которых указанный детективом адрес фигурировал как депозитный и мог использоваться для пожертвований и мошенничества!

Когда трансакций по кошелькам не проводилось, субъект декларирования показал доход от продажи криптовалюты. И наоборот, когда исчезли все кошельки, дохода почему-то не оказалось.

Российский след и слив информации

Но наиболее интересная информация связана с Владиславом Искендеровым, который последние три года возвращал нашему детективу долги с процентами (37850 грн., 139000 грн. и 164650 грн.). При этом раздел "Денежные активы" ни одной предыдущей декларации Слоневского не содержит информации о передаче этих средств взаймы.

Все бы ничего, но этот Искандеров (как будто бы имел обязательство перед украинским детективом НАБУ по меньшей мере на 340 тыс. грн.), по российским регистрационным базам является единственным собственником предприятия "ОНИКС ГРУПП" страны-агрессора, которое с 2014 года работает в Белгороде и выполняет госзаказ РФ. Вернее работало и выполняло…

Поскольку по странному стечению обстоятельств через четыре дня после появления в НАПК сообщения о коррупции детектива НАБУ, его российский партнер внезапно принимает решение о прекращении своего предприятия и исключении юридического лица из государственных реестров.

И как тут не вспомнить недавний скандал внутри НАБУ со сливом информации по уголовным делам и как способ решения проблемы — устранение заместителя главы бюро Гизо Углавы? Между прочим, он, по крайней мере, год после назначения на одну из ключевых должностей в Украине имел двойное гражданство. Никаких документов о выходе из гражданства Грузии или декларации об этом никто не видел. Тем не менее, тогда это не помешало Службе безопасности предоставить ему допуск к государственной тайне, иллюстрирующей подход спецслужбы к выполнению своих задач. Очевидный сбой в работе НАБУ является одним из проявлений перманентного реформирования. Как известно, по результатам продолжающихся с 2023 года очередных изменений детективы подчинены администратору, который не наделен процессуальными полномочиями в понимании Уголовного процессуального кодекса. При этом, хотя он имеет доступ к информации о расследовании НАБУ, в то же время не несет ответственности за обращение с ней.

Сплошной конфликт интересов

Но все выявленные в декларациях Слоневского недостоверные и неполные сведения, а также подробные разъяснения и ссылки на нормативные документы в сообщении о коррупции почему-то не произвели впечатление на НАПК. В ответ на просьбу провести полную проверку деклараций детектива НАБУ в ведомстве отметили, что "в связи с отсутствием в предоставленной Вами информации фактических данных об отображении Слоневским сведений, касающихся имущества или иного имеющего стоимость объекта декларирования и могут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату представления декларации, вопрос о проведении полной проверки декларации указанного лица может быть решен после их предоставления".

Еще несколько лет назад такая информация точно привлекла бы внимание НАПК. Но сегодня там закрывают глаза. Почему так?

Возможно, потому что председатель НАПК Виктор Павлущик до назначения на эту должность в феврале 2024 года также довольно долго работал детективом и старшим детективом НАБУ? Возможно, потому, что Артем Сытник, который на днях ушел на должность заместителя председателя НАПК, с апреля 2015 года по апрель 2022 года возглавлял НАБУ? А может потому, что в НАПК он согласно распределению обязанностей занимался Департаментом мониторинга и контроля за исполнением актов законодательства о конфликте интересов и предотвращения коррупции и Управлением проведения специальных проверок и контроля за своевременностью подачи деклараций?

Поэтому и детектив, к декларации которого сегодня возникли вопросы, и руководители органа, который должен уделить больше внимания этим вопросам, в один и тот же период работали вместе в НАБУ. Формирование устойчивых взаимоотношений? Попадание в зависимость? Есть все основания для возникновения реального конфликта интересов! Но сообщали ли должностные лица НАПК об этом во время предварительного рассмотрения сообщения о коррупции в отношении Слоневского? Вряд ли. Следовательно, требования антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов и Правила этического поведения здесь соблюдены не были.

Видимость изменений

На примере рядового детектива НАБУ, являющегося лишь винтиком (возможно с ржавчиной) в антикоррупционном механизме, мы видим, что этот механизм не чувствует и даже не желает видеть угрозы существованию. Система защищает себя, безапелляционно покрывая сотрудников, несмотря на закон, логику и здравый смысл.

И введенные некогда высокие стандарты чистоты не хотят выполнять даже те, кто стоял у истоков всех последних антикоррупционных реформ. Реформаторы не хотят жить по созданным ими правилам. Выходит, что в итоге есть замкнутый круг искаженной и уже изношенной модели. А выполнение рекомендаций международных партнеров по внутренним преобразованиям в антикоррупционных органах создают видимость изменений. Какими можно обмануть (и то временно) иностранцев, далеких от украинских реалий. Как свидетельствует практика нормообразования в Украине, чем больше изменений вносится в первоначально введенную модель, тем более уязвимой она становится для влияния коррупционных факторов. Так что появление в НАПК новых подразделений лишь усилит закрытость и кулуарность решения вопросов в направлении, обратном от демократических ценностей.

При этом мы видим, что квазиаудит НАПК сегодня осуществляют лишь три иностранных эксперта при методической поддержке самих антикоррупционеров. А вот государственный контроль за ведомством, в частности, парламентский, отсутствует. При этом против самих народных депутатов осуществляется уголовное преследование и за менее значительные нарушения, чем те, которые мы рассмотрели в этой статье. Это свидетельствует об избирательности наказания, а значит, имеющемся политическом давлении. И кому-то оно очень выгодно. Мы имеем правовое извращение, посягающее на фундаментальный принцип разделения властей.