Выборные кульбиты или реванш "регионалов" в Винницкой области: что задумал руководитель Ладыжина?

С мая 2022 года исполняющим обязанности Ладыжинского городского головы является Александр Коломиец. В этой должности он оказался после того, как бывший глава города Валерий Коломейцев, руководивший им более 20 лет, подал в отставку "с условием" — утвердить Коломийца на должность секретаря горсовета, чтобы он смог стать и.о. мэра. Такой неоднозначный политический ход, впрочем, был достаточно положительно воспринят в Ладыжине. Местные настолько устали от Коломейцева и двух десятилетий его правления, что были рады любому "новому" лицу. За почти 2,5 года Коломиец укрепился в должности и успел сделать немало, но, очевидно, приставка "и.о." не дает ему почувствовать себя полноценным "хозяином" города. С помощью одиозного винницкого политтехнолога он начал свою предвыборную кампанию.

Предвыборный фальстарт

"Зима близко" — девиз дома Старков из культовой фэнтези-саги "Игра престолов" уже давно перестал быть чем-то "фэнтезийным" в сегодняшней Украине. Регулярные обстрелы россиянами объектов энергетической инфраструктуры ставят перед государством и органами местного самоуправления сложные вызовы. От готовности отопительных систем в этом году буквально зависит жизнь украинцев. Несмотря на то, что Ладыжин находится в глубоком тылу, враг нередко выбирает именно этот город в Винницкой области для обстрелов — там расположена ТЭС, которая, кроме немалой генерации электричества, обеспечивает громаду отоплением. В городе также хватает и других проблем: от детского питания в учебных заведениях, до "нашествия" блох в подвалах многоквартирных домов.

Но городские власти во главе с Коломийцем, очевидно, решили, что заниматься реальными и актуальными для общества вопросами — не столь интересно, как готовиться к призрачным выборам. Для этого Коломиец привлек "широко известного в узких кругах" персонажа — Артема Фляжникова, пиарщика и политтехнолога, занимающегося заказными политическими кампаниями. В частности, 15 сентября на ресурсе Фляжникова "Марионетки" вышло комплиментарное интервью с Коломийцем. После этого Фляжников также распространил это интервью на своей личной странице в Facebook с еще более комплиментарной подписью.

Кто такой Фляжников?

Артем Фляжников — винницкий политический технолог, журналист и пиарщик, основатель и главный редактор Агентства журналистских расследований Артема Фляжникова и ресурсов Марионетки и I like news . Выходец из города Биробиджан в РФ, поэтому не удивительно, что интерфейсы его ресурсов, в частности сайта "Марионетки", сделаны на русском языке. Также он ведет одноименный канал на Ютубе. Среди его последних клиентов – скандальная ректор ВНМУ им. Пирогова Виктория Петрушенко , обвиняемая в плагиате и коррупции . Очевидно, что такая компания Коломийца вполне устраивает.

Артем Фляжников, Фото Facebook

Среди его профессиональных "достижений":

2009 г. Был фигурантом скандала с смс-разборками против городских руководителей Винницы, о чем писала Gazeta.ua . Тогда они с сообщницей занимались массовыми смс- и email-рассылками с содержанием, оскорбительным для городских властей Винницы. Среди прочего, из-под их "пера" вышел вот такой опус: "Гройсмани живуть на "шару", тягнуть з міста, як з базару".

. Тогда они с сообщницей занимались массовыми смс- и email-рассылками с содержанием, оскорбительным для городских властей Винницы. Среди прочего, из-под их "пера" вышел вот такой опус: "Гройсмани живуть на "шару", тягнуть з міста, як з базару". 2013 г. Козятинская газета RIA , главредом которой в то время был Фляжников, заявила о давлении со стороны мэра города в ответ на серию критических статей.

, главредом которой в то время был Фляжников, заявила о давлении со стороны мэра города в ответ на серию критических статей. 2022 г. Агентство Фляжникова проиграло иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от винницкой адвокатки Оксаны Гонты, — Cenzor.net.

Кроме этого, по данным источников, близких к политической элите Виннитчины, Фляжников сейчас активно сотрудничает с руководителем Винницкой областной организации пророссийской партии "Наш Край" (одна из партий, созданная членами "Партии регионов". — Ред.) Валентином Телегузовым. Задача Фляжникова — "отбелить" бывших регионалов из "Нашего Края". Именно от этой партии (ныне запрещенной в Украине. — Ред.) баллотировался в Ладыжинский городской совет и Александр Коломиец.

Задержание Валентина Телегузова и [главы партии "Наш Край"] Александра Мазурчака по подозрению во взяточничестве, 2022 год, Фото: Генпрокуратура

Предвыборная инфраструктура: как Коломиец "готовит сани летом"?

Важно также обратить внимание на "свежий" телеграм-канал, который появился в Ладыжине только 30 августа 2024 года — " Ладыжин в курсе " . В нем публикуются новости громады, анонсируются события, а также активно и комплиментарно освещается деятельность городских властей и персонально Александра Коломийца. В частности, почти ежедневно в канале публикуется "Цитата дня, и.о. городского головы Александра Коломийца".

За месяц работы телеграм-канал собрал аудиторию в 1400 человек (на 30.09.24), что составляет около 6% населения города. Вместе с тем сообщения в канале набирают не более 300 просмотров и почти не собирают реакций или комментариев. Это может, вероятно, свидетельствовать о том, что аудитория является "дутой".

В то же время мы не нашли однозначных подтверждений, что "Ладыжин в курсе" был создан именно Фляжниковым. Впрочем, наличие на канале немалого количества инсайдерской информации, которое невозможно получить без доступа к чиновникам городского совета, оставляет мало сомнений в заказчиках этого "проекта".

Параллельно с этим в Ладыжине пошли слухи о запуске в городе нового СМИ. В местных группах и пабликах начали появляться многочисленные объявления о поиске журналистов и редакторов в "новый медиапроект". Судить рано, но, похоже, Коломиец решил не ограничивать свою предвыборную медиаинфраструктуру только телеграм-каналом.

Итоги

Только Александр Коломиец может точно знать собственные мотивы. Но, глядя на деятельность и. о ладыжинского мэра со стороны, может показаться, что выживание города зимой и его дальнейшее развитие уже не являются приоритетами городских властей. То ли следуя советам однопартийцев, то ли готовясь к призрачным выборам, но Коломиец явно демонстрирует, что собственный имидж и "красивая картинка" интересуют его больше, чем проблемы города. Стоят ли призрачные политические амбиции одного человека того, чтобы ради них жертвовать будущим города?