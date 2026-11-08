В "АТБ" готовят нечто масштабное: анонсировали снижение цен сразу на 40–50%

Подробности предложения автор обещает опубликовать в Telegram

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На следующую пятницу анонсировали предложение со снижением цены на 40–50% в "АТБ". Автор сообщения пока держит подробности в тайне и обещает раскрыть их позже.

Подробнее в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить" .

О предстоящей скидке сообщил в Threads аккаунт @super_znyzhky_akcii. В публикации автор также отметил, что у него уже есть анонсы, которые он вскоре опубликует.

"Уже в следующую пятницу будет такая скидка – 40–50%. Пока карты не раскрываю. Анонсы тоже есть!", – написал автор аккаунта @super_znyzhky_akcii.

Автор поста о скидке в Threads также пообещал опубликовать новые анонсы

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоят самые дешевые и самые дорогие новогодние подарки Roshen и чем отличается их наполнение. Разница в цене между наборами превышает семь раз: "Сладкая хатинка" обойдется в 108,65 грн, тогда как за Winter celebration придется заплатить 765,40 грн. Несмотря на значительную разницу в стоимости, в обоих наборах одинаковое количество сладостей – по 21 штуке. Однако их состав существенно отличается.