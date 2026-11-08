Укр

В "АТБ" готовят нечто масштабное: анонсировали снижение цен сразу на 40–50%

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор аккаунта также обещает вскоре опубликовать другие анонсы
Автор аккаунта также обещает вскоре опубликовать другие анонсы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Подробности предложения автор обещает опубликовать в Telegram

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На следующую пятницу анонсировали предложение со снижением цены на 40–50% в "АТБ". Автор сообщения пока держит подробности в тайне и обещает раскрыть их позже.

Подробнее в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить".

О предстоящей скидке сообщил в Threads аккаунт @super_znyzhky_akcii. В публикации автор также отметил, что у него уже есть анонсы, которые он вскоре опубликует.

"Уже в следующую пятницу будет такая скидка – 40–50%. Пока карты не раскрываю. Анонсы тоже есть!", – написал автор аккаунта @super_znyzhky_akcii.

Логотип АТБ и красный ценник с надписью о скидках до 50% только 13.11.26
Автор поста о скидке в Threads также пообещал опубликовать новые анонсы

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоят самые дешевые и самые дорогие новогодние подарки Roshen и чем отличается их наполнение. Разница в цене между наборами превышает семь раз: "Сладкая хатинка" обойдется в 108,65 грн, тогда как за Winter celebration придется заплатить 765,40 грн. Несмотря на значительную разницу в стоимости, в обоих наборах одинаковое количество сладостей – по 21 штуке. Однако их состав существенно отличается.

Теги:
#Цены #Скидки #АТБ