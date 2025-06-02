С ценами на лекарства "все уже решено". Или нет?

Ситуация на фармацевтическом рынке обострилась как никогда

26 мая 2025 года во время рабочего совещания в формате ZOOM с участием представителей Минздрава и государственных структур один из участников, зарегистрированный на конференции под учетной записью Glib Zagoriy (это имя и фамилия владельца "Дарницы"), дважды написал свои комментарии в чате совещания. Они сводились к тому, что "все уже решено".

Это вызвало замечание со стороны ведущей заседания: "Я увидела, но промолчала. Но вы пишете во второй раз, и снова на русском – возьмите слово, включите микрофон и скажите". И бурный резонанс в медиа – фраза "все уже решено" касалась скандального документа, который, по словам участников рынка, открыто лоббирует интересы нескольких крупных фармпроизводителей.

Глеб Загорий

На фоне скандала на следующий день фармацевтическая компания "Дарница" обнародовала свою версию инцидента, назвав его "циничной провокацией, которая имела все признаки спланированной информационной атаки" и "акцией по дискредитации обсуждения реформы".

Какая из версий больше похожа на правду, сказать трудно. Ведь если просмотреть новостную ленту относительно реформы фармацевтического рынка, который оценивается в 200 млрд грн, то можно увидеть два типа сообщений – одни ее упорно хвалят, другие откровенно критикуют. За этой увлекательной драмой можно было бы наблюдать вечно, если бы не одно "но" – цены продолжают неустанно карабкаться в гору…

Не помогло даже февральское решение СНБО "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". В основе решения была гипотеза, что рост цен обусловлен так называемыми маркетинговыми соглашениями на рекламу лекарств между производителями и аптеками, составлявшими до 20% в конечной цене препаратов. С 1 марта 2025 г. их запретили. Но цены после этого только выросли. Фармацевтические предприятия не стали просматривать отпускные цены и оставили эти средства себе. В свою очередь аптеки, потеряв часть доходов, увеличили торговую надбавку к предельно разрешенным параметрам.

Министр здравоохранения Ляшко

Чтобы разобраться с ценовым парадоксом и была создана рабочая группа, во время заседания которой произошел упомянутый скандал с Глебом Загорием. Справедливости ради надо отметить, что производителей существующая модель вполне устраивает.

Правда, сами они воздерживаются от громких заявлений. Рупором их интересов выступает нардеп Сергей Кузьминых. Он регулярно делает заявления о вреде меркетинговых соглашений и адвокатирует существующую регуляторную модель. С одной стороны, это выглядит естественно, поскольку он возглавляет подкомитет по фармации и фармацевтической деятельности комитета Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования. С другой — пикантности его активному участию добавляет незавершенное уголовное дело, которое слушается в Высшем антикоррупционном суде. В 2022 году детективы НАБУ поймали депутата "на горячем". Он якобы получил взятки в размере 558 тысяч грн за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области. С этого времени Кузьминых находится под залогом на сумму 49 тысяч 600 гривен.

Сергей Кузьминых

Однако аптечные сети не могут похвастаться такими влиятельными союзниками. Но они более сплочены на уровне отраслевых объединений. В день скандала с Загорием председатель ОО "Всеукраинской фармацевтической палаты" Олег Климов призвал Министерство здравоохранения не лоббировать интересы определенных участников фармацевтического рынка и вернуться к конструктивной работе над согласованным нормативным актом по урегулированию маркетинговых договоров. Как отметил глава палаты, предложенный Минздравом документ создает непропорциональные преимущества для крупных производителей лекарств, в то же время усложняя деятельность небольших украинских компаний и вводя ограничения для импортных поставщиков.

29 мая включились остальные ассоциации, обнародовавшие открытое письмо президенту и представителям государственной власти. Подписанты отмечают, что благодаря введенным мерам аптечные сети оказались под чрезмерным регуляторным давлением, которое не коснулось фармпроизводителей, формирующих около 72% стоимости лекарств. При этом они отмечают, что после трех месяцев согласованной работы всех стейкхолдеров над проектом порядка предоставления маркетинговых услуг на розничном фармрынке финальный вариант проекта, представленный Министерством здравоохранения, "учитывает интересы одного производителя и полностью противоречит согласованной позиции участников рынка".

"Введенные ограничения привели к остановке аптечных программ лояльности для пациентов, сужению ассортимента и запасов препаратов, повышению розничных цен на лекарства до максимально предельных, приостановке инвестирования в обучение персонала и восстановлению аптечной инфраструктуры", — заявляют подписанты. Авторы обращения отмечают, что запрет маркетинговых договоров не дал ожидаемого результата по стоимости лекарств, но "поставил под угрозу финансовую устойчивость аптек".

Итак, вопрос, все ли решено с механизмом регулирования цен на препараты, остается открытым. В ближайшие недели станет понятным, который из двух оппонирующих лагерей получит преимущество. Или удастся ли властям посадить их за стол переговоров и обеспечить компромисс, без которого фармрынок и дальше будет переживать ценовое цунами.