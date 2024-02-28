QR-билеты в одно касание и карта туалетов: "Киев цифровой" получил обновления

Приложение стало еще удобнее и доступнее

В столичном цифровом сервисе-приложении "Киев Цифровой" вышло большое обновление. Разработчики усовершенствовали создание QR-билетов для проезда, загрузили карту городских туалетов и добавили еще один способ авторизации.

Обновленное приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. Подробнее об обновлении рассказали в пресс-службе КГГА.

Так, в новой версии "Киев Цифровой" больше не придется открывать транспортную карту в приложении, чтобы создать QR-билет. Теперь все пользователи могут подключите быстрый доступ и создавать билеты одним касанием прямо на главном экране.

Наряду с этим, вход в приложение стал еще безопаснее — здесь появился еще один способ авторизации. Кроме получения sms вы сможете выбрать опцию телефонного звонка.

Также разработчики разграничили разделы "Проездные" и "Поездки". Это должно упростить пополнение транспортной карты и сделать использование приложения еще более удобным.

Кроме этого, в обновленной версии приложения пользователи получат доступ к карте городских туалетов, которая будет работать в офлайн-режиме.

Обновленное приложение "Киев цифровой" уже доступно к скачиванию в App Store і Google Play.

Обновление уже доступно для скачивания

Как подключить быстрый доступ и создавать QR-билеты в одно касание:

1. Выберите транспортную карту.

2. Нажмите на отметку "шестеренки" и перейдите в настройки карты.

3. Включите "Создание QR-билетов" в разделе "Быстрый доступ".

А дальше — нажимайте "Создать QR-билет" сразу на главном экране.

Если захотите изменить транспортную карту, с которой создаете QR-билеты, то просто подключите быстрый доступ заново в ее настройках.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что столичное приложение "Киев Цифровой" внезапно дало сбой. Пользователи не могли приобрести проездной билет или пополнить карточку поездок.