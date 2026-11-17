Нардеп предлагает 2 способа решения проблемы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украина может закрывать потребности фронта в людях за счет внутренней трансформации самой армии. Кроме того необходимы прозрачные условия рекрутинга.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат от фракции "Батькивщина", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. Детальнее читайте в материале "Большой реформы ТЦК не ждите, но изменения в мобилизации будут: в Раде рассказали, что будет с ухилянтами и СЗЧ". В первую очередь нардеп выделил

Внутренний резерв миллионной армии

"Первое, это внутренний ресурс в ВСУ. Если раньше у нас на передовой были сотни тысяч человек, то сейчас меньше. Если раньше больше использовались танковые бригады, то сейчас больше используются операторы БПЛА. То есть, внутри ВСУ должна произойти определенная трансформация. Например, уже не нужные снайперы должны перейти на БПЛА. Миллионная армия может найти в себе внутренние силы, чтобы обеспечить людьми определенное количество новосформированных бригад или доукомплектовать уже существующие. Это главное", — сказал Ивченко.

Вадим Ивченко/facebook.com/vadym1ivchenko

Как должен работать военный рекрутинг

"Во-вторых – рекрутинг. Человек, если подписывает контракт, должен четко понимать сроки и что, например, два года у него будет год отсрочки. Будет иметь соответствующие льготы, и согласно контракту будет работать там, где он подписал контракт", — отметил нардеп.

Тактика сохранения людей и аудит уже мобилизованных

"Все эти вещи я говорю в связи с той ситуацией, которую мы видим на фронте. А на некоторых участках соотношение 1 к 20! Один убитый украинский солдат на 20 убитых россиян. То есть наша тактика сохранения людей и передовые технологии позволяют нам рассчитывать именно на то количество людей и на ту мобилизацию, которую сегодня проводит государство. Но внутренний ресурс в ВСУ есть. Куча людей, которые были мобилизованы, а на самом деле никогда не были в ВСУ и занимаются бизнесом или другими вещами. Этот внутренний ресурс можно найти, чтобы из уже мобилизованных людей сформировать и новые бригады, и провести доукомплектование", — подытожил парламентарий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что само по себе представление работодателем списков на бронирование не защищает работника от мобилизации. Пока решение не принято, отсрочка на этом основании не действует.