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В Facebook и Instagram произошел сбой: что известно

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
В Facebook и Instagram произошел сбой: что известно Новость обновлена 03 апреля 2024, 22:09

Больше всего жалоб на работу мобильных приложений

В работе соцсетей корпорации Meta Марка Цукерберга произошел масштабный сбой по всему миру. При том, он наблюдается в работе Facebook, Instagram, Whatsapp и Messenger.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector. Учитывая жалобы пользователей, проблема наблюдается по всему миру, а не на каких-то конкретных континентах.

Пользователи Whatsapp жалуются на то, что не работает мобильное приложение, а также что возникают трудности с приемом сообщений. Отправка сообщений происходит с задержкой в пару минут.

Также на мобильное приложение жалуются пользователи Instagram, которые испытывают трудности с загрузкой сториз, а также не могут получить доступ до ленты.

В Facebook и Messenger наблюдаются проблемы с отправкой сообщений, загрузкой фотографий, а некоторые пользователи даже не могут залогиниться.

Во всех случаях пользователи отмечают, что настольные версии сайтов работают более стабильно, чем мобильные.

Как сообщалось ранее, во вторник, 2 апреля, о масштабном сбое сообщили пользователи популярного мессенджера Telegram.

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#Facebook #Instagram #Сбой #WhatsApp