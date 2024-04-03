В Facebook и Instagram произошел сбой: что известно
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Больше всего жалоб на работу мобильных приложений
В работе соцсетей корпорации Meta Марка Цукерберга произошел масштабный сбой по всему миру. При том, он наблюдается в работе Facebook, Instagram, Whatsapp и Messenger.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector. Учитывая жалобы пользователей, проблема наблюдается по всему миру, а не на каких-то конкретных континентах.
Пользователи Whatsapp жалуются на то, что не работает мобильное приложение, а также что возникают трудности с приемом сообщений. Отправка сообщений происходит с задержкой в пару минут.
Также на мобильное приложение жалуются пользователи Instagram, которые испытывают трудности с загрузкой сториз, а также не могут получить доступ до ленты.
В Facebook и Messenger наблюдаются проблемы с отправкой сообщений, загрузкой фотографий, а некоторые пользователи даже не могут залогиниться.
Во всех случаях пользователи отмечают, что настольные версии сайтов работают более стабильно, чем мобильные.
Как сообщалось ранее, во вторник, 2 апреля, о масштабном сбое сообщили пользователи популярного мессенджера Telegram.