В Facebook и Instagram произошел сбой: что известно

Больше всего жалоб на работу мобильных приложений

В работе соцсетей корпорации Meta Марка Цукерберга произошел масштабный сбой по всему миру. При том, он наблюдается в работе Facebook, Instagram, Whatsapp и Messenger.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector. Учитывая жалобы пользователей, проблема наблюдается по всему миру, а не на каких-то конкретных континентах.

Пользователи Whatsapp жалуются на то, что не работает мобильное приложение, а также что возникают трудности с приемом сообщений. Отправка сообщений происходит с задержкой в пару минут.

Также на мобильное приложение жалуются пользователи Instagram, которые испытывают трудности с загрузкой сториз, а также не могут получить доступ до ленты.

В Facebook и Messenger наблюдаются проблемы с отправкой сообщений, загрузкой фотографий, а некоторые пользователи даже не могут залогиниться.

Во всех случаях пользователи отмечают, что настольные версии сайтов работают более стабильно, чем мобильные.

Как сообщалось ранее, во вторник, 2 апреля, о масштабном сбое сообщили пользователи популярного мессенджера Telegram.