В Украине могут запретить TikTok: в Раде назвали причину и условие

Украина рассчитывает на реакцию соцсети

В Украине могут запретить TikTok, где обнаружили десятки аккаунтов, продвигающих кремлевские нарративы, если соцсеть продолжит не реагировать на случаи российской пропаганды. Украина имеет опыт запрета соцсетей, поэтому не нуждается в примере других стран.

"Украина – суверенное государство, может делать что угодно, не оглядываясь на партнеров. У нас есть практика блокирования социальных сетей, обращения специальных служб, заседания СНБО, указ Президента, введение в действие, судебные процессы, если они будут", — рассказал народный депутат от партии "Голос", глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире "Радио Свобода".

При этом, по его словам, на данный момент необходимости блокировки TikTok нет. Однако если соцсеть продолжит игнорировать случаи российской пропаганды, она может появиться.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО издал целую сеть, которая в ТиkТоk занимается российской пропагандой. Реакции TikTok я не слышал. Если TikTok не будет реагировать, и это будет только усиливаться, такая ситуация может появиться. Пока, я так понимаю, власть не чувствует необходимости это делать. Ну, и всегда сначала лучше попытаться договориться, чем сразу переживать самые жесткие меры", – резюмировал Юрчишин.

Как сообщал "Телеграф", Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о запрете в стране видеохостинга TikTok. Сервис обвиняют в тесных связях с компартией Китая. Далее его должен утвердить Сенат, однако трудно спрогнозировать, получит ли она там необходимую поддержку.