У Facebook та Instagram стався збій: що відомо

Найбільше скарг на роботу мобільних додатків

У роботі соцмереж корпорації Meta Марка Цукерберга стався масштабний збій у всьому світі. При цьому він спостерігається в роботі Facebook, Instagram, Whatsapp і Messenger.

Про це свідчать дані на сайті Downdetector. Враховуючи скарги користувачів, проблема спостерігається у всьому світі, а не на якихось конкретних континентах.

Користувачі Whatsapp скаржаться на те, що не працює мобільний додаток, а також, що виникають труднощі з прийомом повідомлень. Надсилання повідомлень відбувається із затримкою в пару хвилин.

Також на мобільний додаток скаржаться користувачі Instagram, які зазнають труднощів із завантаженням сторіз, а також не можуть отримати доступ до стрічки.

У Facebook та Messenger спостерігаються проблеми з відправкою повідомлень, завантаженням фотографій, а деякі користувачі навіть не можуть залогінитися.

У всіх випадках користувачі зазначають, що настільні версії сайтів працюють стабільніше, ніж мобільні.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 2 квітня, про масштабний збій повідомили користувачі популярного месенджера Telegram.