Массовый сбой в Telegram: что известно

Снова проблемы с приложением на телефон и программой на ПК

Пользователи популярного в Украине мессенджера Telegram вечером во вторник, 2 апреля, сообщают о сбое. Есть проблемы как с мобильным приложением, так и с программой на персональном компьютере.

В мессенджере плохо загружаются медиафайлы. Информацию о проблемах с Telegram подтверждает сервис Downdetector.

Украинские пользователи жалуются, что вечером начались проблемы с загрузкой фото и видео. Большинству картинки доступны, а вот с видеороликами и GIF сложнее. Есть также жалобы на невозможность прослушать голосовые сообщения.

Напомним, последний масштабный сбой работы мессенджера Telegram был фиксирован 12 марта. Основные проблемы были связаны с задержкой отправки сообщений, медленным поиском и отсутствием доступа к чат-ботам. На сбои также жаловались пользователи из других стран.

Отметим, в Украине рассматривается вариант блокировки Telegram. Это связано с использованием платформы для распространения русских фейков. Однако нардепы предлагают регулирование работы мессенджера, а не полную блокировку. Соответствующий законопроект уже прорабатывают.

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