Фото сделанные на телефон больше не радуют глаз? ТОП-3 совета, как улучшить работу камеры смартфона

Только три простых действия позволят улучшить качество фотографий

Трудно представить человека, который не пользовался возможностью делать фото на свой смартфон. Для этого не обязательно быть блогером или медийщиком — фотографии котика или вкусного завтрака делают все.

Современные телефоны позволяют делать невероятно качественные фото, однако всегда есть возможность сделать их еще немного лучше. "Телеграф" нашел несколько советов, которые позволят улучшить работу камеры вашего телефона и раскрыть весь ее потенциал. Приведенные советы больше относятся к владельцам телефонов на системе Android, но некоторые из них подойдут и для смартфонов Apple.

Меняем настройки

Для владельцев Android: разработчики специально добавили возможность указывать качество фото в настройках, чтобы у пользователей была возможность сэкономить память телефона. Итак, если у вас такой телефон, то вам следует сделать несколько простых шагов:

Открываем настройки камеры смартфона

Переходим в раздел "Качество фото"

Устанавливаем значение "Высокое"

На более старых моделях возможно будет пункт "Разрешение фотографий". Ваша задача – установить максимальный показатель. Чем он выше, тем более детализированным получится снимок.

Выбираем правильное соотношение сторон

Приложение камеры на телефоне позволяет пользователю выбрать соотношение сторон для будущей фотографии. Обычно предлагается несколько вариантов:

1:1

4:3

16:9

Full

Подавляющее большинство владельцев смартфонов пользуются соотношением "Full", то есть полностью покрывают экран "картиной с камеры". Это неправильно. Матрица камеры смартфона имеет соотношение 4:3 – его и нужно включить. Если же поставить соотношение Full, то телефон будет специально обрезать картинку, пытаясь растянуть ее на весь экран.

Пользуемся помощником с искусственным интеллектом

Не пренебрегайте советами помощника с искусственным интеллектом. Активируйте функцию "AI" в настройках программы для съемки и искусственный интеллект поможет улучшить качество фото. В режиме AI камера смартфона будет автоматически подстраиваться под различные объекты – людей, пейзажи, мелкие предметы и другие. Однако при использовании AI может потеряться естественность и реалистичность снимков, поэтому рекомендуется включить эту настройку и затестить ее в нескольких сценариях.

Бонус

Иногда, для того чтобы сделать хорошее фото, достаточно просто протереть камеру смартфона. Этот совет кому-то может показаться шуткой, но это действительно работает. Попытайтесь и убедитесь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких материалов следует избегать при покупке чехла для смартфона. Некоторые из них могут привести к перегреву телефона и, как следствие, к его поломке.