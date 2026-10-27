В Украине готовят круговую оборону городов: что стоит за указом Зеленского и нужно ли паниковать

Одна из главных задач – создать препятствия, которые затруднят продвижение противника и дадут украинским военным время для действий

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В Украине официально начался новый этап подготовки городов к круговой обороне. Что это значит на практике, как должны работать оборонительные рубежи и почему строительство укреплений не обязательно говорит о скором наступлении противника.

26 октября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ. Им он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о создании полосы инженерных заграждений для защиты городов. Документ предусматривает развитие системы круговой обороны и механизмов ее реализации.

СНБО принял решение 25 сентября. Конкретные мероприятия в документе имеют гриф "Для служебного пользования". Поэтому открытых данных недостаточно, чтобы утверждать, какие именно работы, в какие сроки и в каком объеме финансирования запланированы для каждого города.

Речь идет о развитии комплексной системы инженерной защиты населенных пунктов, а не об отдельных окопах или противотанковых рвах.

Указ президента / скриншот

Что такое круговая оборона простыми словами

Круговая оборона – это способ организовать защиту так, чтобы подразделения могли отражать атаки с разных направлений. Такая подготовка особенно важна, если привычные пути снабжения могут оказаться под угрозой или город частично окружат.

В отличие от обороны, рассчитанной преимущественно на одно направление, круговая защита охватывает весь периметр. Она должна не допустить быстрого прорыва противника, затруднить продвижение военной техники и сохранить возможность сопротивления, даже если обстановка осложнится.

Нужно различать круговую оборону как военную тактику и подготовку города к ее возможному применению. В первом случае речь идет о ведении боя, во втором – о заблаговременной подготовке условий, которые позволят организовать такую оборону при необходимости.

Поэтому строительство укреплений вокруг населенного пункта не означает, что тот уже находится в окружении. Это подготовительная работа: ее проводят до критической ситуации, а не после того, как противник приблизится к городской черте.

Как должна работать такая система

Круговая оборона не сводится к укреплениям по периметру. Это комплекс мер, в котором инженерные сооружения, организация обороны и обеспечение подразделений дополняют друг друга.

Одна из главных задач – создать препятствия, которые затруднят продвижение противника и дадут украинским военным время для действий. Оборонительные сооружения должны работать как единая система, а не по отдельности.

Система должна позволять продолжать оборону, даже если направление атаки изменится. Если противник попытается обойти позиции или усилит давление на другом участке, подразделения должны суметь организовать сопротивление и сохранить управление.

Подразделениям также нужны боеприпасы, вода, продовольствие и медикаменты, а раненым – возможность получить помощь. Без снабжения даже хорошо укрепленные позиции со временем теряют устойчивость.

Укрепления нужно регулярно обслуживать. Дожди, перепады температур, разрушение грунта и другие факторы могут ухудшить их состояние. Сооружения необходимо проверять, восстанавливать и совершенствовать.

Как должна работать система защиты. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Какие укрепления строят вокруг городов

В мае 2026 года стало известно, что Одессу готовят к круговой обороне. Тогда сообщалось о строительстве многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, установке колючей проволоки, бетонных противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона", и других инженерных препятствий.

У этих сооружений разные задачи:

Противотанковые рвы затрудняют движение бронетехники и могут заставить ее сменить направление.

затрудняют движение бронетехники и могут заставить ее сменить направление. "Зубы дракона" – бетонные препятствия, призванные замедлить или ограничить продвижение военной техники.

– бетонные препятствия, призванные замедлить или ограничить продвижение военной техники. Проволочные заграждения затрудняют преодоление отдельных участков обороны.

затрудняют преодоление отдельных участков обороны. Блиндажи и другие укрытия защищают личный состав от огня и неблагоприятных условий.

Сами по себе препятствия не обеспечивают полноценную оборону. Их эффективность зависит от того, насколько они встроены в общую систему защиты, хватает ли необходимых ресурсов и готовы ли подразделения действовать по плану обороны.

Поэтому новый указ следует рассматривать как часть развития комплексной системы инженерных заграждений, а не как распоряжение выкопать больше рвов вокруг украинских городов.

Означает ли это, что украинские города готовятся к окружению

Сам по себе указ не говорит о том, что российские войска в ближайшее время начнут наступление на все города, которые готовят к обороне. Чтобы оценить непосредственную военную угрозу, нужны отдельные данные о ситуации на фронте, возможностях противника и его действиях на конкретных направлениях.

Укрепления могут строить заранее, в том числе там, где непосредственной угрозы штурма нет. Военная логика таких работ проста: оборонительную инфраструктуру не стоит создавать в последний момент.

Это особенно важно для крупных городов и населенных пунктов стратегического значения. Их оборона зависит от ситуации на подступах, а также от того, насколько заранее подготовлены необходимые инженерные сооружения и ресурсы.

В мае, когда "Телеграф" рассказывал о подготовке Одессы, Сергей Братчук также отмечал: укрепление обороны само по себе не должно вызывать тревогу у населения. Он называл эти работы частью постоянной подготовки к известным рискам и вызовам.

Готовность к обороне не означает, что угроз нет. Она показывает, что возможные сценарии учитывают при планировании защиты, но сама по себе не позволяет определить вероятность их реализации.

Что это означает для жителей

Для гражданского населения подписание указа означает продолжение государственного курса на подготовку городов к возможным боевым действиям. В открытой части документа нет распоряжений о немедленной эвакуации жителей или введении новых ограничений для граждан.

Строительство инженерных заграждений может затронуть отдельные территории. Конкретные последствия для жителей зависят от места проведения работ и решений местных властей. О таких изменениях следует судить по официальным сообщениям соответствующих военных администраций.

Подготовку к обороне не следует путать с подготовкой города к длительной осаде. Для последней нужен отдельный комплекс мер: обеспечение населения, работа медицинских учреждений, поддержание снабжения и организация гражданской защиты.

Устойчивость города в условиях войны зависит сразу от нескольких составляющих: военной обороны, защищенности критической инфраструктуры, доступности укрытий и готовности служб реагирования.

Указ Зеленского закрепляет на государственном уровне решение развивать инженерную защиту украинских городов. По открытым данным пока нельзя полностью понять, какие именно работы проведут, где и в какие сроки. Принцип круговой обороны – заранее создать условия для защиты населенных пунктов с разных направлений, а не ждать, пока угроза станет непосредственной.

Как сообщал "Телеграф", с весны Одессу готовят к круговой обороне. Источник описывает её как часть более масштабной подготовки городов к защите на юге и востоке Украины. Согласно приведённым данным, в Запорожской и Днепропетровской областях к такой обороне готовят 99% населённых пунктов со статусом города, в том числе небольшие города. Пример Одессы – не отдельная мера: круговая оборона включает систему огня, инженерные заграждения и боевой порядок, позволяющие отражать атаки со всех направлений или действовать в условиях окружения.