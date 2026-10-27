Чуть не наградили орденом: что известно о бизнесмене Тараненко, засветившемся по делу на 93 млн грн

Как "Днепровский стрелочный завод" и Сергей Тараненко задействованы в закупках "Укрзализныци" и порта "Южный"

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Руководитель и владелец АО "Днепровский стрелочный завод" Сергей Тараненко, бывший официальный помощник народного депутата Ярослава Дубневича, стал одним из обвиняемых по делу о хищении 93,2 млн грн при закупках "Укрзализныци". В свое время его фамилия появилась в проекте указа о награждении орденом князя Ярослава Мудрого, а теперь связанные с ним предприятия фигурируют в расследовании закупок порта "Южный".

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Орден, объясненный техническим сбоем

Тараненко руководит АО "Днепровский стрелочный завод" и является его владельцем. По данным YouControl, ему также принадлежит 42,2% ООО "ПКП "ТАКО". Эта компания поставляла государственному порту железнодорожное оборудование производства завода.

Сергей Тараненко. Фото: logos-ukraine

В мае 2019 года фамилия бизнесмена появилась в обнародованном документе тогдашнего президента Петра Порошенко о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Впоследствии администрация президента заявила, что на сайт из-за технического сбоя попал ложный проект указа, а награждение Тараненко было его частью.

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Как работала схема на закупках "Укрзализныци"

Специализированная антикоррупционная прокуратура оспаривает решение ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины), который в мае 2026 года закрыл дело о закупке стрелочной продукции для "Укрзализныци" в 2015-2017 годах. Суд закрыл ее из-за процессуальных вопросов сроков досудебного расследования и их продления.

По версии НАБУ и САП, Ярослав Дубневич организовал поставки оборудования через посредников — "Корпорацию КРТ" и ООО "Арго", хотя железная дорога могла закупать его непосредственно у "Днепровского стрелочного завода". Следствие утверждает, что должностные лица подстраивали условия тендеров под конкретного производителя, а компании имитировали конкуренцию.

По данным портала "Судова влада України", очередное апелляционное разбирательство по делу № 991/878/22 назначили на 18 ноября 2026 года.

Что следователи нашли в закупках порта "Южный"

Следствие проверяет возможное завышение цен на стрелочную, рельсовую и стыковую продукцию для государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный"". Речь идет о закупках 2024-2025 годов, победителем которых стало ООО "ПКП "ТАКО"".

В марте, июле и сентябре 2024 порт провел три закупки с ожидаемой общей стоимостью почти 21 млн грн без НДС. Единственным участником было "ТАКО". Договоры подписали руководитель порта Александр Олейник и генеральный директор компании Вячеслав Сатуновский.

По версии следствия, должностные лица заранее уведомляли поставщика требования к товару и объемы финансирования. Тендерную документацию составляли под продукцию завода Тараненко, ограничивая конкуренцию. Детективы БЭБ сравнили цены с ценами на продукцию этого производителя, поставляемую Полтавским ГОКом, ДТЭК и другим предприятиям. Они зафиксировали завышение в 1,5-2 раза. Ущерб по трем договорам оценили в 4,9 млн грн.

В марте 2025 года порт объявил новую закупку с ожидаемой стоимостью более 6 млн. грн. по НДС. "Днепровский стрелочный завод" попросил разделить закупки на лоты, чтобы принять участие в торгах напрямую. Порт отклонил обращение, а победителем снова стало "ТАКО".

Следователи считают, что Сатуновский договорился с руководством ООО "Стройиндустрия" и ООО "ЗРС" о фиктивных коммерческих предложениях с завышенными ценами. Они должны были создать видимость рыночной стоимости оборудования. По версии следствия, цена этого контракта завышена на 2 млн грн.

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