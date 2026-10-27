Олешки или Алешки: как правильно называть город в Херсонской области и откуда произошло его название

Корни топонима связывают с ольховыми лесами и днепровскими поймами

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Правильное украинское название города на левобережье Херсонской области – Олешки. Вариант Алешки встречается на российских имперских картах, а русская Википедия даже пишет "Алёшки". История названия связана с древним Олешьем, пойменными лесами и казацкой Сечью.

Откуда произошло название Олешки

Название связывают с ольхой и лесистой заболоченной местностью. Херсонская областная универсальная научная библиотека рассказывает, что историк Дмитрий Яворницкий в исследовании, опубликованном в 1884 году, объяснял корень топонима словами, обозначающими ольху или пойменную местность у воды, покрытую кустарниками и мелколесьем.

В X–XIII веках в низовьях Днепра существовал древнерусский город-порт Олешье. На итальянских морских картах XIV–XV веков дельту Днепра и левобережную гавань обозначали как Elice, Elicee, Ilexi или Olisa. Этот ориентир знали генуэзские и венецианские мореплаватели и купцы. Исследователи предполагают, что названия Улиски и Мулиса в труде арабского географа XII века аль-Идриси относились именно к этому поселению неподалеку от устья Днепра.

Именно это поселение могло позднее дать название урочищу Олешки и возникшей там Сечи.

Казацкое прошлое

В 1711–1728 годах в урочище неподалеку от современных Олешек действовала Олешковская Сечь – административный и военный центр запорожских казаков. После ее основания местность регулярно появлялась на военных и географических картах. Надписи Олешки или Алешки могли обозначать как урочище, так и казацкое укрепление.

Старинные карты передавали украинское название города как Olesky/ "Украина в XVII в.", изданная в Мюнхене в 1940-х годах

Почему на некоторых старых картах написано "Алешки"

В XIX веке город был центром уезда Таврической губернии – части Российской империи, поэтому и местные названия приводились в соответствие с русской грамматикой. Так, на военно-топографических картах Шуберта Олешки обозначены как Алешки. Под таким названием город оставался в официальной истории империи, а также в течение части советского периода.

На старинных российских картах название Олешки передавали как Алешки/ Карта Шуберта

Как город стал Цюрупинском и вернул свое название

В 1928 году советская власть переименовала город в честь советского деятеля Александра Цюрупы, который родился здесь. Сначала это был поселок, названный Цюрупинским, а в 1956 году он стал городом – Цюрупинском. При этом на немецких военных картах периода оккупации 1941–1943 годов по-прежнему встречалось название Aleschki.

Историческое название Олешки официально вернули городу в 2016 году в рамках декоммунизации. По-украински следует писать именно так – с начальной буквой О.

"Телеграф" рассказывал, что российские войска оккупировали Олешки 24 февраля 2022 года. Жители голодают, а найти лекарства почти невозможно. По информации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в Олешках и окрестных населенных пунктах могут оставаться более 6 тысяч человек, в том числе около 200 детей.