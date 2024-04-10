Фото зроблені на телефон більше не тішать око? ТОП-3 поради, як покращити роботу камери смартфона

Лише три простих дії дозволять покращити якість світлин

Важко уявити людину, яка б не користувалася можливістю робити фото на свій смартфон. Для цього не обов'язково бути блогером чи медійником — світлини котика, чи смачного сніданку роблять всі.

Сучасні телефони дозволяють робити неймовірно якісні фото, однак завжди є можливість зробити їх ще трохи кращими. "Телеграф" знайшов кілька порад, які дозволять покращити роботу камери вашого телефона і розкрити весь її потенціал. Наведені поради більше стосуються власників телефонів на системі Android, але деякі з них підійдуть і для смартфонів Apple.

Змінюємо налаштування

Для власників Android: розробники навмисно додали можливість вказувати якість фото у налаштуваннях, щоб у користувачів була можливість зекономити пам'ять телефона. Отже, якщо у вас такий телефон, то вам варто зробити кілька простих кроків:

Відкриваємо настройки камери смартфона

Переходимо в розділ "Якість фото"

Встановлюємо значення "Високе"

На більш стареньких моделях може бути пункт "Роздільна здатність фото". Ваша задача — встановити максимальний показник. Чим він вищий, тим більш деталізованим вийде знімок.

Обираємо правильне співвідношення сторін

Додаток камери на телефоні дає можливість користувачеві обрати співвідношення сторін для майбутньої світлини. Зазвичай пропонується кілька варіантів:

1:1

4:3

16:9

Full

Переважна більшість власників смартфонів, користуються співвідношенням "Full", тобто повністю покривають екран "картиною з камери". Це неправильно. Матриця камери вашого смартфона має співвідношення 4:3 – його і потрібно увімкнути. Якщо ж поставити співвідношення "Full", то телефон буде спеціально обрізати картинку, намагаючись розтягнути її на весь екран.

Користуємося помічником зі штучним інтелектом

Не нехтуйте порадами помічника зі штучним інтелектом. Активуйте функцію "AI" в налаштуваннях програми для зйомки й штучний інтелект допоможе вам покращити якість фото. У режимі AI камера вашого смартфона буде автоматично підлаштовуватися під різні об'єкти – людей, пейзажі, дрібні предмети та інші. Однак, при використанні AI може загубитися природність та реалістичність знімків, тому рекомендується спочатку включити цю настройку та затестити її в декількох сценаріях.

Бонус

Інколи, для того, щоб зробити гарне фото, достатньо просто протерти камеру смартфона. Ця порада комусь може здатися жартом, але це дійсно працює. Спробуйте і переконайтеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких матеріалів варто уникати при покупці чохла для смартфона. Деякі з них можуть призвести до перегрівання телефона, і, як наслідок, до його поломки.