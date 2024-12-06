Когда нет света: 12 простых способов зарядить телефон без электричества

Возможно, один из этих лайфхаков поможет в экстренной ситуации

Регулярные отключения электричества, которые повлекли российские атаки, учат украинцев выживать в любых условиях. В современном мире важно всегда иметь под рукой телефон в рабочем состоянии.

"РБК-Украина" собрала все известные способы зарядить смартфон при отсутствии электроэнергии.

Как зарядить смартфон от ноутбука

Зарядить телефон от ноутбука можно при помощи обычного USB-кабелем, подключив его в соответствующий порт компьютера. При этом батареи ноутбука может хватить на несколько зарядов смартфона.

Как зарядить смартфон от машины

Можно использовать специальное автомобильное зарядное устройство (адаптер) для смартфонов с портом USB, подключаемым непосредственно к прикуривателю. Он работает, как розетка – нужно только вставить в него USB-кабель и подключить смартфон. К слову, в некоторых новых авто можно встретить новую беспроводную зарядку.

Как зарядить смартфон от повербанка

Способ зарядка гаджетов от повербанка уже стал традиционным. Для зарядки смартфона от повербанка необходимо, что последний был заряжен. Также понадобится подходящий кабель для соединения.

Как зарядить смартфон от батареек

Умельцы самостоятельно "собирают" повербанк из батареек, аккумуляторов, или даже батарей от электронных сигарет, которые смогут обеспечить достаточный уровень заряда для вашего гаджета. Для этого нужны 8 батареек (аккумуляторов), скотч и скрепки. Правда заряда от батареек хватает не надолго.

Как зарядить смартфон от солнечной батареи

Небольшая солнечная батарея может стать источником питания не только для смартфона, но и других приборов. Установить батарею можно практически в любом незатененном месте. Солнечное зарядное устройство может быть с аккумулятором и без. От этого зависит принцип зарядки – непосредственно под солнечными лучами (без аккумулятора), или где угодно (если аккумулятор есть в наличии).

Как зарядить смартфон от аккумулятора

Зарядить смартфон можно также с помощью автомобильного аккумулятора (без машины). Следует иметь в виду, что такой способ можно использовать только в крайнем случае, поскольку он может причинить вред батарее гаджета. Для зарядки нужно снизить напряжение батареи 12 вольт до необходимых 5 и соединить все элементы этой "схемы" надежным способом.

Как зарядить смартфон от генератора

Относительно небольшие генераторы позволяют не только подзарядить смартфон или другой гаджет, но и пользоваться разнообразными бытовыми устройствами при отсутствии электроэнергии. Необходимо включить генератор и воспользоваться специальным USB-кабелем.

Как зарядить смартфон от ручного зарядного устройства

Ручное зарядное устройство или динамо-машина (для велосипедов) с USB разъемом превращает механическую энергию в электрическую. Работает только тогда, когда вы вращаете ручку (или колесо велосипеда) и "механически" производите энергию. Полученного заряда хватит только для экстренного случая, а стоят такие устройства относительно дорого.

Как зарядить смартфон от зарядного устройства на дровах

Необычные зарядные устройства на дровах генерируют энергию из "костра" и позволяют зарядить не только телефон, но и планшет, повербанк или ноутбук. В комплекте к печке идет соответствующий USB-кабель.

Как зарядить смартфон от электроинструментов

Если у вас в хозяйстве есть аккумуляторные электроинструменты, для зарядки гаджета может подойти аккумулятор от газонокосилки, кустореза, аэратора, строительного фена, тримера, перфоратора, дрели, шуруповерта, болгарки и т.д. Для подключения понадобятся адаптер и USB-кабель.

Как зарядить смартфон от ИБП

Источник бесперебойного питания (ИБП) с внешним аккумулятором сохраняет определенный запас электроэнергии, даже если в сети отсутствует ток. К "бесперебойнику", можно подключать несколько различных гаджетов одновременно.

Как зарядить смартфон от колонки или фонарика

Беспроводная колонка или аккумуляторный фонарик также могут "поделиться" зарядом с вашим мобильным телефоном. Этот вариант подойдет для экстренных случаев. Мобильник, как и в предыдущих случаях, необходимо подключить к устройству с помощью кабеля USB.

Ранее мы писали, что современные смартфоны, хоть и способны долго держать заряд батареи, но во время продолжительных отключений света и они быстро садятся. Однако есть одна функция, которая может сэкономить энергию надолго. Она включается за пару кликов.