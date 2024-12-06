Коли немає світла: 12 простих способів зарядити телефон без електрики

Можливо, один із цих лайфхаків допоможе в екстреній ситуації

Регулярні відключення електрики, які спричинили російські атаки, вчать українців виживати за будь-яких умов. У сучасному світі важливо завжди мати під рукою телефон у робочому стані.

"РБК-Україна" зібрала усі відомі способи зарядити смартфон за відсутності електроенергії.

Як зарядити смартфон від ноутбука

Зарядити телефон від ноутбука можна за допомогою звичайного кабелю USB, підключивши його у відповідний порт комп’ютера. При цьому батареї ноутбука може вистачити на кілька зарядів смартфона.

Як зарядити смартфон від машини

Можна використовувати спеціальний автомобільний зарядний пристрій (адаптер) для смартфонів з USB-портом, що підключається безпосередньо до прикурювача. Він працює як розетка — потрібно тільки вставити в нього USB-кабель і підключити смартфон. До речі, у деяких нових авто можна зустріти нову бездротову зарядку.

Як зарядити смартфон від повербанка

Для зарядки смартфона від повербанка необхідно, що останній був заряджений.

Як зарядити смартфон від батарейок

Умільці самостійно "збирають" повербанк із батарейок, акумуляторів, або навіть батарей від електронних сигарет, які зможуть забезпечити достатній рівень заряду для вашого гаджета. Для цього потрібні 8 батарейок (акумуляторів), скотч та скріпки. Щоправда, заряду від батарейок вистачає не надовго.

Як зарядити смартфон від сонячної батареї

Невелика сонячна батарея може стати джерелом живлення не тільки смартфону, але й інших приладів. Встановити батарею можна практично у будь-якому незатіненому місці. Сонячний зарядний пристрій може бути з акумулятором і без. Від цього залежить принцип зарядки – безпосередньо під сонячними променями (без акумулятора), або будь-де (якщо акумулятор є в наявності).

Як зарядити смартфон від акумулятора

Зарядити смартфон можна також за допомогою автомобільного акумулятора без машини. Слід мати на увазі, що такий спосіб можна використовувати тільки в крайньому разі, оскільки він може зашкодити батареї гаджета. Для зарядки потрібно знизити напругу батареї 12 вольтів до 5 необхідних і з’єднати всі елементи цієї "схеми" надійним способом.

Як зарядити смартфон від генератора

Відносно невеликі генератори дозволяють не тільки підзарядити смартфон або інший гаджет, а й користуватися різноманітними побутовими пристроями за відсутності електроенергії. Необхідно ввімкнути генератор та скористатися спеціальним USB-кабелем.

Як зарядити смартфон від ручного зарядного пристрою

Ручний зарядний пристрій або динамо-машина (для велосипедів) з USB роз’ємом перетворює механічну енергію на електричну. Працює тільки тоді, коли ви обертаєте ручку (або колесо велосипеда) та "механічно" виробляєте енергію. Отриманого заряду вистачить лише для екстреного випадку, а коштують такі пристрої відносно дорого.

Як зарядити смартфон від зарядного пристрою на дровах

Незвичайні зарядні пристрої на дровах генерують енергію з "багаття" і дозволяють зарядити не тільки телефон, а й планшет, повербанк або ноутбук. У комплекті до печі йде відповідний кабель USB.

Як зарядити смартфон від електроінструментів

Якщо у вас у господарстві є акумуляторні електроінструменти, для зарядки гаджета може підійти акумулятор від газонокосарки, кущеріза, аератора, будівельного фена, тримера, перфоратора, дриля, шуруповерта, болгарки і т.д. Для підключення знадобляться адаптер та USB-кабель.

Як зарядити смартфон від ДБЖ

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) із зовнішнім акумулятором зберігає певний запас електроенергії, навіть якщо в мережі відсутній струм. До "безперебійника" можна підключати кілька різних гаджетів одночасно.

Як зарядити смартфон від колонки чи ліхтарика

Бездротова колонка або акумуляторний ліхтарик також можуть поділитися зарядом з вашим мобільним телефоном. Цей варіант підійде для екстрених випадків. Мобільник, як і в попередніх випадках, необхідно підключити до пристрою за допомогою USB-кабелю.

Раніше ми писали, що сучасні смартфони, хоч і здатні довго тримати заряд батареї, але під час тривалих вимкнень світла і вони швидко сідають. Однак є одна функція, яка може надовго заощадити енергію. Вона вмикається за пару кліків.