В "Укрэнерго" порадовали графиками отключений света на 7 декабря

Энергетики рассказали, как будут отключать свет в субботу

В субботу, 7 декабря, в Украине вновь будут применяться графики отключений света. Но в отличие от предыдущих дней, на этот раз будет использоваться одна очередь отключений.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Для бытовых потребителей будет действовать следующий график:

09:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса график отключений будет таким:

08:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности.

Причиной длительного отключения света является ликвидация последствий массированного российского обстрела критической инфраструктуры Украины 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить поврежденное врагом оборудование и вернуть его в работу.

Также энергетики предупредили жителей страны о том, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию об отключениях можно узнать на сайте или в социальных сетях соответствующих облэнерго.

Украинцев призвали бережливо потреблять электричество после включения и не использовать сразу несколько мощных устройств, вроде стиральной машинки и кондиционера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ситуация со светом в Украине улучшится при одном условии.