Как правильно заряжать телефон: главные правила и мифы

Телефон прослужит дольше, если его правильно заряжать

Многие пользователи смартфонов не обращают внимания на то, как они заряжают смартфон, а потому допускают много ошибок. В конечном итоге это сказывается на сроках службы их устройства.

Стоит понимать, что нынешние литий-ионные и литий-полимерные батареи имеют ограниченное количество циклов зарядки, после которых их емкость снижается. "Телеграф" решил напомнить о том, как можно продлить срок эффективной службы вашего аккумулятора.

Во-первых, литий-ионные батареи работают лучше, когда уровень заряда находится в диапазоне 20-80%, все что ниже или выше ускоряет деградацию батареи.

По этой же причине не рекомендуется оставлять телефон на зарядке всю ночь. Хотя современные телефоны имеют защиту от чрезмерного заряда, однако долгое пребывание в "поддерживающем режиме" увеличит нагрев батареи и уменьшит срок ее службы.

К слову о перегреве — батареи не любят экстремальную температуру, как и резких ее перепадов. Поэтому не стоит оставлять свой телефон под прямыми лучами солнца, возле батареи или в очень холодных помещениях. Идеальным диапазоном считается от +10 до +30 градусов по Цельсию.

Есть и несколько мифов, которые до сих пор остаются на слуху:

Использовать телефон во время зарядки вовсе не опасно, как принято считать. Однако работа приложений увеличит перегрев, а перегрев ведет к уменьшению срока службы батареи. Поэтому пользоваться телефоном во время зарядки можно, но не рекомендуется;

Полностью разряжать телефон перед зарядкой тоже не надо. Эта тема была актуальна для никель-кадмиевых батарей, но ныне такие не используются;

Зарядка через USB от компьютера на самом деле не вредит телефону. Однако она менее эффективна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пользоваться телефоном, чтобы уберечь батарею от холодов в зимнее время.