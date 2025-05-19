Технодесант с Покровского направления: как 25-я бригада останавливает россиян роботами

Сичеславцы – лидеры по использованию наземных роботизированных комплексов и воздушных летательных аппаратов

Классические десанто-штурмовые войска в ходе войны изменяют тактику боевых действий и превращаются в технодесант. Один из лидеров модернизации — 25-я Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

Современные технологические решения – воздушные и наземные дроны – позволяют 25-й бригаде проводить успешные операции и держать позиции на сверхсложном Покровском направлении.

Видеорепортаж с позиций технодесанта публикует "Украинская правда".

Десантно-штурмовые войска стали мировыми лидерами в использовании малых БПЛА в своих операциях. А 25-я бригада одна из первых в ДШВ создала роту беспилотных систем. Впоследствии сичеславцы пришли к уникальному решению: при бригаде фактически запущено собственное электронное производство. Здесь функционируют лаборатория и передвижные ремонтные мастерские, которые совершенствуют дроны, адаптируют гражданские дроны под боевые условия, создают для десантников спецдроны с повышенной дальностью и усиленной защитой от вражеских РЭБ.

"Мы идем к тому, чтобы минимизировать человеческие потери и использование человеческого ресурса и переложить абсолютно все на роботизированные комплексы — наземные дроны, обычные дроны, коммерческие дроны, разведывательные летательные аппараты. То есть по максимуму перейти на роботизированные комплексы, чтобы уменьшить потери. Потому и технодесант", — рассказал Андрей Тимощук, начальник взвода подвижной мастерской БПЛА-комплексов 25-й бригады.

25-я бригада на сегодняшний день является одной из самых боеспособных — и благодаря опыту, и благодаря активному использованию новейших технологий. Сичеславцы прошли ад в 2022 году, участвовали в освобождении Харьковщины и уже больше года держат врага под Покровском.

"Мы зашли сюда в марте 2024 года. В то время это еще было Авдеевское направление. Было очень тяжело. Были постоянные штурмы с техникой. Каждый день ехали колонны танков, БТРы, БМП. Сейчас они увидели, что на технике у них ничего не выходит, так перешли к тактике малых группах. Он и постоянно заходят двойками, тройками, стараются накопиться в каком-то месте и проводить штурмовые действия", — рассказал командир самоходной артиллерийской батареи 25-й бригады с позывным "Темный".

Именно такие малые группы во время нахождения журналистов на позициях уничтожил батальон Сергея. За один вылет дронов минус 11 россиян вместе с их мотоциклами и багги. Сергей участвовал в освобождении Котлиного – ключевой тактической победе украинских войск в этом году. Тогда пригодились наземные дроны сичеславцев. С их помощью из-под носа у врага из разбитого поселка даже удалось вывезти двух гражданских женщин пожилого возраста.

"На нашем направлении россияне стоят там же, где и полгода назад. Не даем им пройти. Тяжело, несем потери. Это война. Эти потери надо делать минимальными", — говорит командир батальона 25-й бригады Сергей.

Сичеславцы – лидеры по использованию наземных роботизированных комплексов и воздушных летательных аппаратов. Учиться использовать дроны в бригаду едут даже иностранцы. Их много среди инженеров и операторов.

Здесь ценят личный состав, поэтому все боевые операции происходят исключительно в сочетании с технологиями: качественной разведкой с воздуха, удаленным минированием, подготовкой штурмов артиллерией и фпв-дронами.