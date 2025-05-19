Технодесант з Покровського напрямку: як 25-та бригада зупиняє росіян роботами

Січеславці — лідери з використання наземних роботизованих комплексів та повітряних літальних апаратів

Класичні десанто-штурмові війська у ході війни змінюють тактику бойових дій і перетворюються на технодесант. Один з лідерів модернізації — 25-та Окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.

Сучасні технологічні рішення — повітряні та наземні дрони — дозволяють 25-й бригаді проводити успішні операції й тримати позиції на надскладному Покровському напрямку.

Відеорепортаж з позицій технодесанту публікує "Українська правда".

Десантно-штурмові війська стали світовими лідерами у використання малих БПЛА у своїх операціях. А 25-та бригада одна з перших в ДШВ створила роту безпілотних систем. Згодом січеславці прийшли до унікального рішення: при бригаді фактично запущено власне електронне виробництво. Тут функціонують лабораторія та пересувні ремонтні майстерні, які вдосконалюють дрони, адаптують цивільні дрони під бойові умови, створюють для десантників спецдрони із підвищеною дальністю і посиленим захистом від ворожих РЕБ.

"Ми йдемо до того, щоб мінімізувати людські втрати і використання людського ресурсу і перекласти абсолютно все на роботизовані комплекси — наземні дрони, звичайні дрони, комерційні дрони, розвідувальні літальні апарати. Тобто по максимуму перейти на роботизовані комплекси, щоб зменшити втрати. Тому й технодесант", — розповів Андрій Тимощук, начальник взводу рухомої майстерні БПЛА-комплексів 25-ї бригади.

25-та бригада на сьогодні є однією з найбільш боєздатних — і завдяки досвіду, і завдяки активному використанню новітніх технологій. Січеславці пройшли пекло 2022 року, брали участь у звільненні Харківщини, і вже понад рік тримають ворога під Покровськом.

"Ми зайшли сюди в березні 2024 року. На той час це ще був Авдіївський напрямок. Було дуже важко. Були постійні штурми з технікою. Кожного дня їхали колони танків, БТРи, БМП. Зараз вони побачили, що на техніці у них нічого не виходить, то перейшли до тактики малих груп. Вони постійно заходять двійками, трійками, стараються накопичитися в якомусь місці та проводити штурмові дії", — розповів командир самохідної артилерійської батареї 25-ї бригади з позивним "Темний".

Саме такі малі групи під час перебування журналістів на позиціях знищив батальйон Сергія. За один виліт дронів — мінус 11 росіян разом з їхніми мотоциклами та багі. Сергій брав участь у звільненні Котлиного — ключовій тактичній перемозі українських військ цього року. Тоді в пригоді стали наземні дрони січеславців. За їх допомогою з-під носа у ворога з розбитого селища навіть вдалося вивезти двох цивільних жінок старшого віку.

"На нашому напрямку росіяни стоять там само, де і пів року тому. Не даємо їм пройти. Тяжко, зазнаємо втрат. Це війна. Ці втрати треба робити мінімальними", — каже командир батальйону 25-ї бригади Сергій.

Січеславці — лідери з використання наземних роботизованих комплексів та повітряних літальних апаратів. Вчитися використовувати дрони в бригаду їдуть навіть іноземці.Їх багато серед інженерів та операторів.

Тут цінують особовий склад, тому всі бойові операції відбуваються винятково в поєднанні з технологіями: якісною розвідкою з повітря, віддаленим мінуванням, підготовкою штурмів артилерією та фпв-дронами.