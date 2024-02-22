Эксперты назвали лучшие подержанные внедорожники 2024 года

В списке присутствует десять моделей SUV

Специалисты составили список лучших подержанных внедорожников 2024 года. Всего здесь представлены десять моделей. Интересно, что в списке отсутствуют автомобили одной марки.

Соответствующий список был опубликован на Cargurus. В частности, в нем говорится, что в 2014 году внедорожники впервые превзошли седаны как самый популярный выбор автомобилей. По данным New York Times, в 2019 году этот процент увеличился вдвое. В следующем году, как предполагает IHS Markit, внедорожники достигли переломного момента, составив 50 процентов всех новых автомобилей, проданных в Соединенных Штатах.

Итак, открывает перечень Acura RDX. Это компактный кроссовер класса "люкс". В последний раз дизайн Acura RDX обновлялся в 2019 году, когда он вступил в третье поколение. Впрочем, если вы остановите свой выбор на этой модели, то можете быть уверены, что ухоженный экземпляр прослужит долгое время. Средняя стоимость подержанного Acura RDX составляет около 30 тысяч долларов.

Acura RDX

Далее в списке следует BMW X3. Он вмещает пять пассажиров в двух рядах, но, в отличие от многих конкурентов с двухрядным внедорожником, отличается маневренностью в управлении и на протяжении многих лет оснащался линейкой мощных четырех- и шестицилиндровых двигателей. Цена этого внедорожника составляет 25-30 тысяч долларов.

BMW X3

Продолжает список подержанных внедорожников Cadillac Escalade. Это полноразмерный роскошный внедорожник, являющийся более высококлассной версией Chevrolet Tahoe или GMC Yukon. Escalade был представлен в 1999 году, а последнее поколение дебютировало в 2021 году. В течение многих лет Escalade оснащался разными двигателями V8, а в последнее время стал доступен рядный шестицилиндровый дизельный двигатель. Потребляемая его цена составляет 75-80 тысяч долларов.

Cadillac Escalade

Далее размещается Chervrolet Tahoe. Chevrolet Tahoe, как и его близнец GMC Yukon, является традиционным полноразмерным внедорожником на базе грузовика, который почти равняется огромному Suburban с точки зрения пассажирского и грузового пространства. Tahoe может вместить до девяти пассажиров. Как и Escalade, Chevy Tahoe был обновлен к 2021 году модельного года, перейдя в пятое поколение. Tahoe – хороший выбор, если вам регулярно приходится буксировать или если ваша деятельность требует места для большого количества людей. Цена этой модели за подержанный экземпляр составляет 40-45 тысяч долларов.

Шевроле Tahoe

Замыкает первую пятерку Ford Explorer. Это внедорожник среднего размера, поначалу пришедший на смену Bronco II. За прошедшие годы Explorer зарекомендовал себя как автомобиль для семейного отдыха, подчеркивающий практичность и универсальность. Explorer был полностью переработан до 2020 модельного года, ознаменовав свое шестое поколение и сегодня является одной из немногих моделей в своем классе, предлагающих традиционные конфигурации внедорожника с задним или полным приводом. Цена за него составляет 25-30 тысяч долларов.

Ford Explorer

Открывает вторую пятерку Honda CR-V. Эта модель идет сразу за RAV4 с точки зрения популярности: ежегодно продается примерно на 40 тысяч единиц меньше, чем кроссовер Toyota. CR-V находится в шестом поколении, полностью переработанном на 2023 модельный год. Бренд Honda известен своей надежностью и высокой стоимостью при перепродаже. CR-V вмещает пять человек в двух рядах и достаточно просторен как для пассажиров, так и для груза. Его стоимость составляет 25-27 тысяч долларов.

Honda CR-V

За Honda расположился Hyundai Tucson. Это отличные автомобили, которые могут стать выгодной покупкой на рынке подержанных автомобилей, и, как и семейный бренд Hyundai Kia, эти внедорожники имеют отличную гарантию. Среди б/у экземпляров чаще всего будут встречаться модели второго (2010-2015) и третьего поколения (2016-2021). За них придется отдать 20-25 тысяч долларов.

Hyundai Tucson

Восьмым по списку идет Nissan Rogue. Он стал одной из самых продаваемых моделей в своем сегменте. Начиная с 2021 модельного года, Rogue находится в третьем поколении. Rogue оснащен удобными пользовательскими технологиями и имеет одни из самых удобных сидений в своем классе. Ищите модели, оборудованные сиденьями Nissan с системой Zero Gravity. Кроме того, некоторые модельные годы были доступны с третьим рядом, являющимся редкостью для этого сегмента. Цена этой модели составляет 18-25 тысяч долларов.

Предпоследний идет Subaru Forester. Этот внедорожник пользуется популярностью среди активных домохозяйств благодаря своему маркетингу, который подчеркивает его способность ездить куда угодно. 2019 год модельный год ознаменовал начало пятого поколения Forester, поэтому сейчас на рынке подержанных автомобилей вы найдете множество моделей. Forester в стандартной комплектации поставляется с полным приводом, что типично для автомобилей Subaru, а на рынке подержанных автомобилей достаточно представлены как 4-цилиндровые безнаддувные двигатели, так и четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом. Также учтите, что модели Subaru, как правило, имеют более высокую стоимость в случае перепродажи по сравнению с конкурирующими марками. За Subaru Forester придется отдать 18-28 тысяч долларов.

Subaru Forester

Замыкает топ-10 б/у внедорожников 2024 года Toyota RAV4, который является самым популярным SUV в США. Toyota RAV4 находится в пятом поколении, которое было представлено в 2019 модельном году. Текущее поколение предлагает подключаемые гибридные и гибридные версии (PHEV). Они всегда являются хорошим выбором для активных пар или небольших семей, которым нужны два ряда сидений и хорошая экономия топлива. Его стоимость при перепродаже, как правило, выше, чем у многих его конкурентов. Его цена варьируется от 22 до 25 тысяч долларов.

Toyota RAV4

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