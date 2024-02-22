Експерти назвали найкращі вживані позашляховики 2024 року

У переліку присутні десять моделей SUV

Фахівці склали список найкращих вживаних позашляховиків 2024 року. Усього тут представлені десять моделей. Цікаво, що в списку відсутні автомобілі однієї марки.

Відповідний перелік було опубліковано на Cargurus. Зокрема, у ньому йдеться про те, що 2014 року позашляховики вперше перевершили седани як найпопулярніший вибір автомобілів. За даними New York Times, 2019 року цей відсоток збільшився вдвічі. Наступного року, яу припускає IHS Markit, позашляховики досягли переломного моменту, склавши 50 відсотків усіх нових автомобілів, проданих у Сполучених Штатах.

Отже, відкриває список Acura RDX. Це компактний кросовер класу "люкс". Востаннє дизайн Acura RDX оновлювався у 2019 році, коли він вступив до третього покоління. Утім, якщо ви зупините свій вибір на цій моделі, то можете бути впевнені, що доглянутий екземпляр прослужить довгий час. Середня вартість уживаного Acura RDX становить близько 30 тисяч доларів.

Acura RDX

Далі в списку йде BMW X3. Він вміщує п'ять пасажирів у двох рядах, але, на відміну від багатьох конкурентів з дворядним позашляховиком, відрізняється маневреністю в керуванні та протягом багатьох років оснащувався лінійкою потужних чотирьох- та шестициліндрових двигунів. Ціна цього позашляховика становить 25-30 тисяч доларів.

BMW X3

Продовжує перелік вживаних позашляховиків Cadillac Escalade. Це повнорозмірний розкішний позашляховик, який є більш висококласною версією Chevrolet Tahoe або GMC Yukon. Escalade був представлений 1999 року, а останнє покоління дебютувало 2021 року. Протягом багатьох років Escalade оснащувався різними двигунами V8, а останнім часом став доступний рядний шестициліндровий дизельний двигун. Вживаним його ціна становить 75-80 тисяч доларів.

Cadillac Escalade

Далі розташовується Chervrolet Tahoe. Chevrolet Tahoe, як і його близнюк GMC Yukon, є традиційним повнорозмірним позашляховиком на базі вантажівки, який майже дорівнює величезному Suburban з погляду пасажирського і вантажного простору. Tahoe може вмістити до дев'яти пасажирів. Як і Escalade, Chevy Tahoe був оновлений до 2021 модельного року, перейшовши у п'яте покоління. Tahoe — хороший вибір, якщо вам регулярно доводиться буксирувати або якщо ваша діяльність вимагає місця для великої кількості людей. Ціна цієї моделі за вживаний екземпляр становить 40-45 тисяч доларів.

Chevrolet Tahoe

Замикає першу п'ятірку Ford Explorer. Це позашляховик середнього розміру, що спочатку прийшов на зміну Bronco II. За минулі роки Explorer зарекомендував себе як автомобіль для сімейного відпочинку, який наголошує на практичності та універсальності. Explorer був повністю перероблений до 2020 модельного року, ознаменувавши своє шосте покоління, і сьогодні є однією з небагатьох моделей у своєму класі, що пропонують традиційні конфігурації позашляховика із заднім чи повним приводом. Ціна за нього становить 25-30 тисяч доларів.

Ford Explorer

Відкриває другу п'ятірку Honda CR-V. Ця модель йде одразу за RAV4 з погляду популярності: щороку продається приблизно на 40 тисяч одиниць менше, ніж кросовер Toyota. Наразі CR-V знаходиться в шостому поколінні, повністю переробленому на 2023 модельний рік. Бренд Honda відомий своєю надійністю та високою вартістю під час перепродажу. CR-V вміщує п'ять осіб у двох рядах і досить просторий як для пасажирів, так і для вантажу. Його вартість становить 25-27 дисяч доларів.

Honda CR-V

За Honda розташувався Hyundai Tucson. Це чудові автомобілі, які можуть стати вигідною покупкою на ринку вживаних автомобілів, і, як і родинний бренд Hyundai Kia, ці позашляховики мають чудову гарантію. Серед вживаних екземплярів найчастіше траплятимуться моделі другого (2010-2015) та третього покоління (2016-2021). За них доведеться віддати 20-25 тисяч доларів.

Hyundai Tucson

Восьмим за списком йде Nissan Rogue. Він став однією з найбільш продаваних моделей у своєму сегменті. Починаючи від 2021 року модельного року, Rogue знаходиться у третьому поколінні. Rogue оснащений зручними для користувача технологіями та має одні з найзручніших сидінь у своєму класі. Шукайте моделі, оснащені сидіннями Nissan із системою Zero Gravity. Крім того, деякі модельні роки були доступні з третім рядом, що є рідкістю для цього сегмента. Ціна цієї моделі становить 18-25 тисяч доларів.

Передостанній йде Subaru Forester. Цей позашляховик користується популярністю серед активних домогосподарств завдяки своєму маркетингу, який наголошує на його здатності їздити куди завгодно . 2019 модельний рік ознаменував початок п'ятого покоління Forester, тому зараз на ринку старих автомобілів ви знайдете безліч моделей. Forester у стандартній комплектації поставляється з повним приводом, що типово для автомобілів Subaru, а на ринку вживаних автомобілів удосталь представлені як 4-циліндрові безнаддувні двигуни, так і чотирициліндрові двигуни з турбонаддувом. Також врахуйте, що моделі Subaru, як правило, мають вищу вартість в разі перепродажу порівняно з конкуруючими марками. За Subaru Forester доведеться віддати 18-28 тисяч доларів.

Subaru Forester

Замикає топ-10 вживаних позашляховиків 2024 року Toyota RAV4, який є найпопулярнішим SUV у США. Toyota RAV4 наразі перебуває в п'ятому поколінні, яке було представлено 2019 модельного року. Поточне покоління пропонує гібридні та гібридні версії (PHEV), що підключаються. Вони завжди є хорошим вибором для активних пар або невеликих сімей, яким потрібні два ряди сидінь та хороша економія пального. Його вартість у разі перепродажу, як правило, вища, ніж у багатьох його конкурентів. Його ціна варіюється від 22 до 25 тисяч доларів.

Toyota RAV4

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