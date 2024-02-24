Названы 5 явных признаков того, что ваш автомобиль пора продавать

И не только тогда, когда на кузове уже не осталось краски, только ржавчина

Не каждый на 100% знает когда нужно продавать авто. Сделать это слишком рано – значит жалеть о решении, слишком поздно – потеряете много денег.

Есть 5 простых признаков, которые указывают на то, что авто пора продавать. Об этом пишет Сargurus.

Авто больше не отвечает вашим потребностям

Жизнь меняется – человек может создать семью, найти другую работу, переехать в другое место и т.д. Это определяет, как именно используется автомобиль.

К примеру, покупка минивэна имеет смысл, когда у вас большая семья — детей нужно развозить в школу, на кружки и т.д. Когда они вырастают и пересаживаются на собственные авто, вам понадобится меньший автомобиль. Возможно, вы даже захотите небольшое спортивное купе с открытой крышей.

Когда авто может терять в стоимости

Разумно продавать свое авто, когда за него можно выручить больше денег. На цену продажи авто могут влиять спрос, общее состояние, количество километров на одометре и т.д.

Когда продать его дешевле, чем ремонтировать

Бывает, что автомобиль стоит меньше, чем его ремонт. Например, озвученная стоимость ремонта в 2 тысячи долларов для автомобиля, который стоит 2 тысячи, — явный признак того, что пора его продавать.

Чтобы узнать это, сначала промониторьте стоимость автомобиля. Затем спросите механика, во сколько кроме ремонта обойдется его обслуживание. Возможно, это совсем не выгодно.

Когда ездить стало слишком дорого

На автомобиль тратят деньги в 3 случаях – топливо, страхование и ремонт. Размер этих расходов зависит от модели авто. К примеру, гибриды потребляют меньше топлива, чем бензиновые авто, но их обслуживание дороже. Есть также случаи, когда авто потребляет от 15 литров бензина и даже больше. В таком случае может быть выгодно продать авто и купить другую модель, которая будет экономной.

Когда ездить авто стало опасно

В жизни любого автомобиля наступает время, когда его нужно серьезно ремонтировать. Возможно, вы уже заметили некоторые тревожные моменты. Например, периодические неисправности тормозов или дребезжание двигателя и т.д. Если вы волнуетесь о том, что скоро ваше авто перестанет работать, это еще один признак того, что пора менять авто.

Банально, но безопасность – прежде всего. Старое правило, но работает безотказно.

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