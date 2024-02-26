В Украине подорожал автогаз: за сколько теперь им можно заправиться

Лишь одна сеть показала уменьшение стоимости этого вида топлива

Украинские АЗС в течение выходных, с 23 по 26 февраля, скорректировали стоимость автогаза. Так, почти все операторы изменили цены на голубое топливо в сторону подорожания.

По данным Консалтинговой группы "А-95", этот вид топлива в среднем поднялся на 27 коп./л — до 27,87 грн/л. В сети группы "Приват" стоимость газа в среднем выросла на 0,87 грн/л — до 27,62 грн/л. Максимальное увеличение сети было зафиксировано в Черниговской области: 1,1 грн/л. Там стоимость этого ресурса составляет 26,49 грн/л.

Как изменилась стоимость автогаза на АЗС

Если учесть операторов, то больше всех подняла цены сеть Ovis — на 1,01 грн/литр. Теперь там автогаз стоит 27,80 грн/литр. На 90 коп./литр подняли стоимость сразу две сети – VST и Luxwen. Там голубым топливом теперь заправиться можно за 27,80 и 27,49 грн/литр соответственно. Чуть меньше, а именно – на 87 коп./литр, подняла стоимость автогаза сеть "Авиас" (27,62 грн/литр).

Остальные операторы подняли цены на голубое топливо от 10 до 60 коп./литр. Единственной сетью, которая сбросила стоимость этого вида топлива, является "Авантаж 7" (-50 коп./литр – до 25,95 грн/литр). На популярных АЗС (OKKO, WOG и KLO) цены остались неизменными.

Отмечается, что операторы единодушно прогнозируют дальнейший рост автогаза из-за скачка цен в оптовом сегменте. По их мнению, цена в розницу может вырасти до 30 грн/л.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сэкономить до 50% топлива на авто. Сам процесс не является сверхсложным, однако конечный результат является достаточно действенным.