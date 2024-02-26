В Україні здорожчав автогаз: за скільки тепер ним можна заправитися

Лише одна мережа показала зменшення вартості на цей вид пального

Українські АЗС протягом вихідних, від 23 до 26 лютого, скорегували вартість автогазу. Так, майже всі оператори змінили ціни на блакитне пальне в бік подорожчання.

За даними Консалтингової групи "А-95", цей вид пального у середньому піднявся на 27 коп./л — до 27,87 грн/л. Зазначається, що в мережі групи "Приват" вартість газу в середньому зросла на 0,87 грн/л — до 27,62 грн/л. Максимальне збільшення у мережі було зафіксовано в Чернігівській області: 1,1 грн/л. Там вартість цього ресурсу становить 26,49 грн/л.

Як змінилася вартість автогазу на АЗС

Якщо брати до уваги операторів, то найбільше підняла ціни мережа Ovis — на 1,01 грн/літр. Тепер там автогаз коштує 27,80 грн/літр. На 90 коп./літр підняли вартість одразу дві мережі — VST та Luxwen. Там блакитним пальним відтепер заправитися можна за 27,80 та 27,49 грн/літр відповідно. Трохи менше, а саме — на 87 коп./літр, підняла вартість автогазу мережа "Авіас" (27,62 грн/літр).

Інші оператори підняли ціни на блакитне пальне від 10 до 60 коп./літр. Єдиною мережею, яка скинула вартість цього виду пального, є "Авантаж 7" (-50 коп./літр — до 25,95 грн/літр). На популярних АЗС (OKKO, WOG та KLO) ціни залишилися незмінними.

Зазначається, що оператори одностайно прогнозують подальше зростання автогазу через стрибок цін у гуртовому сегменті. На їхню думку, ціна уроздріб може зрости до 30 грн/л.

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