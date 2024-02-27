Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизель: сколько теперь стоит заправить авто

Снова стоимость изменилась в сторону подорожания

В Украине сети АЗС скорректировали цены на бензин и дизельное топливо. Большинство операторов изменили их стоимость в сторону повышения.

Как свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", средняя стоимость бензина марки "А-95" выросла на 0,29 грн/л — до 51,37 грн/л, "А-95+" — на 0,37 грн/л л, до 54,76 грн/л, дизтоплива — на 0,44 грн/л, до 51,77 грн/л. В месячной динамике за февраль стоимость "А-95" увеличилась на 0,63 грн/л, "А-95+" – на 0,53 грн/л, ДТ – на 0,95 грн/л.

Отмечается, что розничные цены на топливо продолжают расти под давлением мелкооптовых. Это касается, в основном, заправок нижнего ценового диапазона. В то же время, АЗС среднего и премиального сегментов пока держатся без изменений.

Как изменилась стоимость бензина и дизеля на АЗС

Если принимать во внимание премиальный "А-95", то больше всего здесь подняла цены на него сеть RLS — на 1 грн/литр. Теперь там заправиться можно за 52,50 грн/литр. Остальные операторы подняли стоимость на "А-95+" от 20 до 50 коп./литр.

Что касается "А-95", то сразу четыре АЗС скорректировали на него цены в пределах +1 грн/литр — "Укр-Петроль", VostokGaz, RLS и "Фактор". Меньше всего — в сети группы "Приват" — на 16 коп./литр. Все остальные изменили стоимость этого вида топлива в сторону подорожания от 16 до 55 коп./литр.

Дизельное топливо, в свою очередь, тоже неприятно удивило автомобилистов. Больше всего оно прибавило в цене — 1,5 грн/л — в сети RLS, до 48,80 грн/л, меньше — 0,17 грн/л — в U.GO, до 49,94 грн/л. Сразу на 3 грн/л подорожал дизель на АЗК "БРСМ-Нефть" в Запорожской области.

Рост цены на топливо в дискаунт-сегменте приводит к уменьшению спреда между ними и "премиальными" коллегами. Так, разница для бензина марки А-95 составляет 6,91 грн/л, дизельного топлива — 5,87 грн/л.

Что касается цены, то операторы говорят о возможности приостановки удорожания дизельного топлива. Между тем ситуация с бензином неоднозначна. Спред между оптовой и розничной ценами на бензин "А-95" в феврале снизился по сравнению с январем почти на 10% — до 6,27 грн/л, что указывает на высокую вероятность дальнейшего его роста.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинские АЗС подняли стоимость автогаза. В среднем его цена выросла на 27 коп./литр.