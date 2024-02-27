Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизель: скільки тепер коштує заправити ними авто

Знову вартість змінилася в бік подорожчання

В Україні мережі АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне. Більшість операторів змінили їхню вартість у бік підвищення.

Як свідчать дані Консалтингової групи "А-95", середня вартість бензину марки "А-95" зросла на 0,29 грн/л — до 51,37 грн/л, "А-95+" — на 0,37 грн/л, до 54,76 грн/л, дизпального — на 0,44 грн/л, до 51,77 грн/л. У місячній динаміці за лютий вартість "А-95" збільшилася на 0,63 грн/л, "А-95+" — на 0,53 грн/л, ДП — на 0,95 грн/л.

Зазначається, що роздрібні ціни на пальне продовжують зростати під тиском дрібногуртових. Це стосується, здебільшого, заправок нижнього цінового діапазону. Водночас АЗС середнього й преміального сегментів поки тримаються без змін.

Як змінилася вартість бензину та дизеля на АЗС

Якщо брати до уваги преміальний "А-95", то найбільше тут підняли ціни на нього мережа RLS — на 1 грн/літр. Тепер там ним заправитися можна за 52,50 грн/літр. Інші оператори підняли вартість на "А-95+" від 20 до 50 коп./літр.

Щодо "А-95", то тут одразу чотири АЗС скорегували на нього ціни в межах +1 грн/літр — "Укр-Петроль", VostokGaz, RLS та "Фактор". Найменше — у мережі групи "Приват" — на 16 коп./літр. Усі інші змінили вартість цього виду пального в біж подорожчання від 16 до 55 коп./літр.

Дизельне пальне, своєю чергою, також неприємно здивувало автомобілістів. Найбільше воно додало в ціні — 1,5 грн/л — у мережі RLS, до 48,80 грн/л, найменше — 0,17 грн/л — в U.GO, до 49,94 грн/л. Одразу на 3 грн/л здорожчав дизель на АЗК "БРСМ-Нафти" в Запорізькій області.

Зростання ціни на пальне в дискаунт-сегменті призводить до зменшення спреду між ними і "преміальними" колегами. Так, різниця для бензину марки А-95 становить 6,91 грн/л, дизельного пального — 5,87 грн/л.

Щодо ціни, то оператори кажуть про можливість призупинення здорожчання дизельного пального. Тим часом, ситуація з бензином неоднозначна. Спред між гуртовою й роздрібною цінами на бензин А-95 у лютому зменшився порівняно з січнем майже на 10% — до 6,27 грн/л, що вказує на високу ймовірність подальшого його зростання.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українські АЗС підняли вартість автогазу. У середньому його ціна зросла на 27 коп./літр.