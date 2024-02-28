Ідеально для мегаполісів: в Ізраїлі створили електрокар, який може зменшуватись в розмірах

Цим електрокаром можна керувати з 14 років

Пересування у великих містах, де є затори та недостатня кількість місць для паркування, може бути проблемою. Поки дехто відмовляється від автотранспорту у великому місті, деякі автобренди створюють невеликі транспортні засоби, якими легко втиснутись будь-де.

Зокрема, ізраїльська компанія City Transformer представила складаний транспортний засіб, який може їздити як автомобіль, і паркуватись як мотоцикл. А ще — ним можна керувати з 14 років. Про це пише Dailymail.

City Transformer CT-2: що відомо про цей автомобіль

Це електрокар, який має ширину всього 137 сантиметрів. Він має різні режими і може звужуватися до розміру в 97,5 сантиметрів. Це дозволить його паркувати на маленькому паркувальному місці чи невеликому проїзді.

Цікаво, що для того, щоб зменшитись у розмірах, автомобіль скорочує свою колісну базу. При цьому кабіна не зменшується. Проте в електрокара є один недолік — він не надто швидкий. Він може розігнатися лише до 88 кілометрів за годину. Запас ходу — до 178 кілометрів.

Коштує електрокар близько 17 тисяч доларів. Його уже відкрили для передзамовлення і продали близько 1000 екземплярів.

Раніше "Телеграф" писав, що новий бюджетний кросовер Skoda скоро вийде на ринок. Його вперше показали на фото.