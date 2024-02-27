Под капотом 1800 "лошадей": самый мощный в мире гиперкар выставили на продажу за $1 млн 200 тысяч

Этот гиперкар может развивать скорость почти как самолет, но на практике этого никто не проверял.

Hennessey Venom F5 – это высокопроизводительный гиперкар, разработанный американской компанией Hennessey Performance Engineering. Это самый мощный в мире автомобиль, у которого под капотом 1817 лошадиных сил.

Теперь этот гиперкар планируют продать. Всего создано два таких автомобиля от производителя, хотя планируется около 30-ти. Соответствующее объявление о продаже экземпляра с аукциона размещено на сайте Broadarrowauctions.

Аукцион должен пройти в начале марта. За него хотят получить от 1 млн 200 тысяч до 1 млн 650 тысяч долларов.

Что известно о Hennessey Venom F5 Roadster?

Hennessey Venom F5 Roadster – это представленный в 2022 году гиперкар американского производителя. Он может разгоняться до 483 км/ч, но пока это практически не проверяли.

Автомобиль основан на 6,6-литровом турбированном двигателе V8 Fury, работающем вместе с автоматической коробкой передач. Этот гиперкар имеет съемную крышу, которая весит всего 8 кг. Такого низкого веса удалось добиться благодаря углепластику.

Двигатель расположен под крышкой, изготовленной из закаленного стекла и углепластика. Дизайн автомобиля выглядит аэродинамическим и агрессивным, спроектированным для максимальной эффективности и скоростных характеристик.

Ранее Телеграф писал, что McLaren создал новый кабриолет. Суперкар стоит 275 тысяч долларов.