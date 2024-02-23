Как нельзя хранить бензин и дизель: действенные советы для водителей

Это может навредить автомобилю и вообще быть опасно.

Запасаться бензином и дизелем – дело довольно обычное. Особенно это касается нынешних условий, в которых оказались украинцы.

Где лучше не хранить бензин и дизель

Как передает Oboz.ua, не нужно хранить эти виды топливао в пластиковых контейнерах, не предназначенных для этого. Они могут растворяться под влиянием химических веществ в горючем. Конечно, очень опасно хранить бензин и дизель в местах, где есть огонь или возможность искры. Также следует избегать хранения топлива вблизи источников тепла или прямого солнечного света.

Лучше всего для хранения топлива подойдут металлические контейнеры с соответствующими метками и надписями. Канистры должны иметь герметичную крышку и возможность закрываться на ключ. Они должны быть расположены с жидкостью в прохладных, сухих и хорошо проветриваемых местах.

Также следует запомнить, что бензин и дизель ни в коем случае не следует оставлять в бытовых холодильниках или морозильниках. Это может привести к взрыву. Обращайте всегда внимание на то, что пишет производитель горючего в инструкции по поводу того, как следует его хранить.

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