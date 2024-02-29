Разница составляет 20%: назван реальный расход топлива самых популярных моделей авто

Есть только 2 авто, которые показали меньший расход топлива, чем ожидалось

Реальный расход топлива популярных моделей автомобилей часто отличается от заявленного производителем. Австралийская автомобильная ассоциация провела тестирование, показавшее реальный расход топлива в повседневной езде.

Результаты большинства моделей авто были правдивыми – разница составляла не более 5 процентов. Об этом говорится на сайте ААА. Однако 6 моделей авто показали худшие результаты.

Какие модели авто имеют более высокий расход топлива, чем ожидалось

Шесть моделей автомобилей потребляют от 9 до 20 процентов больше горючего, чем говорится в паспорте модели. В частности, самой плохой моделью авто по расходу топлива является BMW X3 2021 модельного года. Он тратит на 20% бензина, чем заявлено. Также ложными оказались результаты новой английской модели авто MG 3 2023 года выпуска – на 19%.

Немецкие автомарки также не отстают в антирейтинге – Audi Q5 2022 модельного года потребляет на 17% больше топлива, чем заявляли, а гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross – на 12%. Кроме того, шведский кроссовер Volvo XC40 в прошлом году выпуска сжигает на 9% больше, чем говорится в паспорте.

Результаты каких моделей авто наилучшие

7 из 13 моделей авто показали результаты, близкие к заявленным. Это Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Eclipse Cross, Hyundai Staria, Kia Sportage, MG HS, Hyundai i30, а также Hyundai Staria.

Также есть две модели авто, которые показали лучшие результаты, чем ожидалось. Это японский седан Toyota Camry, а также Kia Carnival 2023 года выпуска. Однако корейская модель значительно превышает нормы по выбросам вредных веществ.

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