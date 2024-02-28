В Украине недельные объемы импорта автомобильного топлива упали до 20-месячного минимума

"Поблагодарить" нужно польских фермеров и их блокаду на границе

Импорт бензина и дизельного топлива в Украину скатился до показателей мая 2022 года. Так, на прошлой неделе, закончившейся 25 февраля, объемы импорта ДТ и бензина автомобильным транспортом упали до 17,2 тыс. тонн.

По информации enkorr, наибольшее падение объемов поставок наблюдалось у польских и балтийских компаний, отгрузки которых критически зависят от ситуации на польско-украинской границе. За последние четыре недели объемы растаможивания дизтоплива и бензина, поступающего из Польши, Латвии и Литвы, сократились почти в четыре раза — до 5,5 тыс. тонн.

Отмечается, что забастовка, которую 20 февраля начали фермеры, сильно бьет по объемам продаж польских топливных компаний. Поступления бензина с польских базисов были немного больше нуля — на прошлой неделе в Украину доехало лишь четыре бензовоза, которые привезли 90 тонн топлива.

Не очень хорошая ситуация и в прибалтийских странах. За последние четыре недели автомобильные отгрузки бензина из Латвии и Литвы упали в 3 раза до 0,7 тыс. тонн, дизтоплива — в 4 раза, до 3,6 тыс. тонн.

Падения темпов автомобильных отгрузок нефтепродуктов из Польши и стран Балтии не оказывают значительного влияния на баланс украинского топливного рынка, поскольку железнодорожные поставки и импорт из южных базисов компенсируют эффект блокировки границы. Таким образом, сокращение потребления происходит за счет выпадения с украинского рынка польских и балтийских объемов топлива.

Следовательно, тамошние трейдеры должны "поблагодарить" польских фермеров за сотрудничество. Именно они уже длительное время блокируют границу с Украиной.

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