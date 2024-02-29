Подорожали все виды топлива: как изменились цены бензина, дизеля и автогаза на украинских АЗС в феврале

Такая же тенденция не исключена и в марте 2024 года.

На украинских АЗС в феврале цены на бензин, дизельное топливо и автогаз почти всегда повышались. Отметим, что с начала войны Украина импортирует почти весь объем топлива.

Как изменилась цена на бензин, дизель и автогаз в феврале

Так, по информации Консалтинговой группы "А-95", средние розничные цены 29 февраля на бензин А-95 составляют 51,46 грн/литр (+0,72 гривны в месяц), на дизельное топливо 51,86 грн/литр (+ 1,04 гривны), на автогаз 28,02 грн/литр (+0,64 гривны).

В целом розничная стоимость этих видов топлива поднялась на 2%. Больше всего на их цену влияют мировые цены на нефть. В 2023 году цены снизились на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, поэтому стоимость бензина и дизеля тоже упала. Нефть Brent сейчас стоит около 83,50 долларов за баррель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за блокады границы существенно может вырасти цена на автогаз. Стоимость голубого топлива может вырасти на 3 грн/литр. Такого мнения придерживается директор группы "А-95" Сергей Куюн. Однако по сравнению с осенью, когда оно сопровождалось дефицитом газа в Украине и фактически было спровоцировано его нехваткой, сейчас ситуация иная. Дефицита не будет, говорит эксперт.