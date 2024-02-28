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Водителям рассказали, чем нужно дооборудовать автомобиль перед весной

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
Дата публикации
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Автор
Водителям рассказали, чем нужно дооборудовать автомобиль перед весной Новость обновлена 28 февраля 2024, 12:06

Эти вещи помогут держать машину в надлежащем состоянии во время эксплуатации

Уже совсем скоро за окном настанет весна, а это означает серьезную подготовку автомобиля к этому времени года. Чтобы водителю во время вождения и его машине во время эксплуатации было легче, он должен заранее позаботиться о доукомплектовании своей "железной ласточки".

Как говорится в материале РБК-Украина, в перечень средств и аксессуаров входят недорогие, но очень нужные вещи. Впрочем, прежде чем их покупать, водителю нужно сначала перед весенним сезоном тщательно осмотреть авто со всех сторон и внутри.

Так, одной из вещей, которой можно дополнить авто, является шторка против солнца, ведь с наступлением весны придет и тепло, а чуть позже — жара. Как следствие, это может привести к перегреву некоторых частей в машине. Впрочем, если вы все же решили покупать шторку, то нужно позаботиться о том, куда и на что ее вешать.

Также не лишним будут и коврики. В этом случае понадобятся именно те, которые больше рассчитаны на лето. Главное отличие мягких летних ковриков от резиновых зимних в том, что летние лучше задерживают в своем ворсе пыль – и она не поднимается в воздух в периоды между посещением автомойки. Также важным фактором является то, чтобы они были водостойкими, ведь весна — период дождей.

Если у вас нет полироли для пластика, то нужно приобрести его. Качественный полироль не только придает интерьеру опрятный вид, но и частично реанимирует поверхность пластика, которая со временем стареет. Также рекомендуется обработать подходящим препаратом резиновые детали – молдинги, накладки, уплотнители.

Как ни странно, но понадобится даже антимошка. Этот препарат удаляет следы от насекомых на авто, которые обладают свойством въедаться в разогретый лак и краску. Также позаботьтесь о наличии антибитума, потому что если он попадает на лакокрасочное покрытие машины, то его нужно немедленно убрать.

Не помешают и новые щетки, но покупать их стоит только в том случае, если старые уже стерлись и, соответственно, больше не могут выполнять свои непосредственные функции. Также имейте в авто качественный очиститель стекла. Он улучшает обзорность из-за руля и хорошо проявляет себя в дождливую погоду.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как подготовить авто к весне. Если вовремя и качественно сделать несколько вещей со своей машиной, то вам не придется переплачивать и вообще тратить деньги.

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#Автомобиль #Водій