Скрипят тормоза в авто? Есть 4 причины, почему так происходит

Не все из этих причин опасны

Некоторые люди думают, что скрип тормозов в авто – это нормально. Опытные водители знают, что в этом поможет WD-40 (по-народному "вэдэшка"), но на самом деле этот раствор уменьшит скрип всего на несколько дней.

Большинство причин, вызывающих этот неприятный звук в автомобиле, серьезны. На них нужно обращать внимание, сообщает Slashgear. Рассказываем о них поподробнее.

Тормозные колодки автомобиля изношены

Если вы только что сменили тормоза, и они скрипят, то нужно только порадоваться. Ваши тормоза должны притереться и смазаться – этот звук исчезнет через несколько десятков километров. Потому эти советы вас не касаются.

Но чаще всего скрип тормозов возникает из-за того, что тормозные колодки уже старые, они стерлись. Не игнорируйте этот звук, это может влиять на безопасность движения.

Тормозные колодки плохого качества

Тормозные колодки плохого качества могут издавать неприятные звуки типа скрежета, скрипа. Они могут иметь неровности, поэтому водитель при торможении может даже ощущать вибрацию. Такие колодки неравномерно изнашиваются и деформируются, вызывая скрип. А грязь и мусор будут только усугублять ситуацию. Следует также напомнить, что некачественные тормозные колодки быстрее выходят из строя из-за того, что не выдерживают высоких температур, возникающих во время трения.

Проблемы с тормозной жидкостью

Тормозная жидкость является частью тормозной системы автомобиля и других транспортных средств. Тормозная жидкость передает силу от тормозной педали к тормозным механизмам каждого колеса. Это позволяет водителю контролировать скорость и останавливать транспортное средство.

Тормозная жидкость должна иметь определенные характеристики, такие как стойкость к высоким температурам, низкая вязкость при низких температурах и высокое давление пара. Это позволяет ей эффективно функционировать в разных условиях эксплуатации автомобиля. Если жидкость теряет свои свойства, то тормоза могут работать менее эффективно или даже потерять свою работоспособность.

Если она загрязнена или содержит воду, это может привести к коррозии тормозных линий, цилиндров и других компонентов. Плохая тормозная система может привести к авариям из-за невозможности эффективной остановки автомобиля. Это представляет серьезную угрозу для водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

Тормоза мокрые

Скрип тормозов автомобиля может возникнуть из-за влаги, особенно если автомобиль оставили на ночь на улице или во влажной среде. Влага может попадать на тормозные диски или барабаны, и когда водитель использует тормоза, она может вызвать трение, что приводит к скрипу.

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