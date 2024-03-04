Популярная в Украине марка авто предлагает пожизненную гарантию даже на подержанные автомобили: подробности

Такого еще в мировом автопроме не было

На современном авторынке есть несколько моделей авто, на которые производитель предлагает пожизненную гарантию. Но у всех этих предложений целый ряд нюансов.

В частности, еще никогда пожизненная гарантия не предоставлялась на подержанные автомобили. Только на новые и для первого владельца. Об этом пишет Ithome.

Chery предоставляет пожизненную гарантию на авто.

Китайский автопроизводитель Chery решил привлечь покупателей чем-то необычным. В частности, он будет предоставлять пожизненную гарантию на свои машины. Причем не только на новые, но и на б/у. Речь также идет о дочерних брендах, которыми владеет Chery — Exeed, Jetour и iCAR.

Такого в мировом автопроме еще не было. Правда, есть нюансы. Пожизненную гарантию будут давать на те авто, которые официально сертифицированы. 2 года назад Chery определила критерии сертификации своих автомобилей. Это транспортные средства до 8 лет, которые имеют пробег до 150 тысяч километров, и не были в ДТП или не получали других повреждений. Также их обязательно должны были обслуживать у официального дилера.

Кстати, автопроизводитель Chery активно развивается не только на внутреннем, но и на мировом авторынке. Только в Поднебесной продали более 143 тысяч авто концерна. А в Украине авто марки также довольно популярны.

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