Популярна в Україні марка авто пропонує довічну гарантію навіть на вживані авто: подробиці

Такого ще в світовому автопромі не було

На сучасному авторинку є кілька моделей авто, на які виробник пропонує довічну гарантію. Та у всіх цих пропозицій ціла низка застережень.

Зокрема, ще ніколи довічна гарантія не надавалась на вживані авто. Лише на нові, і для першого власника. Про це пише Ithome.

Chery надає довічну гарантію на авто: подробиці

Китайський автовиробник Chery вирішив привабити покупців дечим незвичайним. Зокрема, він надаватиме довічну гарантію на свої машини. Причому не лише на нові, але й на вживані. Йдеться також про дочірні бренди, якими володіє Chery — Exeed, Jetour та iCAR.

Такого у світовому автопромі ще не було. Щоправда, є нюанси. Довічну гарантію даватимуть на ті авто, які є офіційно сертифікованими. 2 роки тому Chery визначила критерії сертифікації своїх автомобілів. Це транспортні засоби віком до 8 років, які мають пробіг до 150 тисяч кілометрів, і не були в ДТП чи не отримували інших пошкоджень. Також їх обов’язково мали обслуговувати в офіційного дилера.

До речі, автовиробник Chery активно розвивається не лише на внутрішньому, але й на світовому авторинку. Лише в Піднебесній продали понад 143 тисячі авто концерну. А в Україні авто марки також є доволі популярними.

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