Как защитить кузов авто: бюджетные и действенные советы водителям

Эти варианты сэкономят вам денег и не позволят попасть впросак

Кузов автомобиля, как и другая его часть, всегда нуждаются в тщательном уходе. Ситуации на дороге бывают разные, поэтому нужно быть готовым ко всему. Очень влияет на состояние кузова погода.

"Телеграф" собрал для водителей подборку бюджетных и одновременно действенных советов, как защитить покрытие машины. Да, некоторые варианты обойдутся вам немного дороже, но они будут и эффективнее.

Методы защиты кузова авто

Первое, что можно предложить в случае ухода за кузовом авто — твердый воск. Эта процедура довольно дешевая и машина будет иметь определенную защиту. Воск действен в случае попадания на авто воды, однако от царапин он не спасет.

Также действенным методом является жидкое стекло. Оно создает специальный защитный слой на кузове, отталкивающий воду. К тому же после его нанесения остается довольно приятный блеск. Наносится оно просто — нужно растереть жидкость по всему автомобилю и стараться избегать воды три дня, чтобы стекло успело затвердеть.

Если продолжать тему химического применения, то здесь будет действенным и керамическое покрытие. Технология включает в себя нанесение на кузов зерен оксида титана, диоксида кремния и других неорганических соединений, являющихся основой керамики. Они и создают серьезный слой керамики, защищая кузов от царапин, а цвет краски от выгорания. Также она придает очень хороший блеск.

Для защиты кузова машины подойдет и виниловая пленка. Она иногда служит, как альтернатива покраске кузова, ведь оклеить авто стоит гораздо дешевле. Эта пленка создает неплохую защиту от царапин и даже некоторых ударов, ведь она достаточно толстая.

Впрочем, если вы не хотите, чтобы внешний вид вашего автомобиля менялся, тогда для вас существует прозрачная полиуретановая пленка. Возможен вариант применения полиуретановой пленки, покрытой керамикой. Такой тандем точно поможет вам максимально сберечь кузов машины.

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