Электромобили больше вредят окружающей среде, чем бензиновые авто - исследование

"Зеленые" авто выделяют больше токсичных веществ

Новое исследование ученых выявило значительно ухудшающееся влияние электрокаров на окружающую среду, чем автомобилей с традиционными типами двигателей. Причиной этого является больший вес электромобилей и значительно больший выброс загрязняющих веществ.

Почему электрокары вреднее авто с ДВС

Как сообщает DailyMail, опираясь на исследования, электромобили весят на 30% больше, чем бензиновые, что приводит к более быстрому износу шин. Как следствие, протектор шины выделяет токсичных частиц в 400 раз больше, чем выхлопные газы.

Профессор Технологического института Вирджинии Хешима Ракха отмечает, что очень сложно определить разницу между количеством микропластика, выбрасываемого из протекторов шин электромобилей и авто на бензине, так как необходимо определить частицы пластика, уже находящиеся в воздухе, от других источников, от того, что производят шины. Это не значит, что люди должны отказываться от электромобилей, потому что они более эффективны в зависимости от нулевого уровня выбросов, сказал Ракха. Он также добавил оговорку, что "они также генерируют многие CO2 во время зарядки автомобиля".

Батареи электромобилей весят около 453 кг и могут приводить к выбросам от шин, которые почти в 400 раз превышают выбросы выхлопной трубы. Загрязнение твердыми частицами может привести к увеличению проблем со здоровьем, включая болезни сердца, астму, болезни легких, а в экстремальных случаях – к госпитализации, раку и преждевременной смерти.

В целом ученые пришли к выводу, что разница между электромобилями и авто на бензине заключается в том, что твердые частицы от первых, как правило, загрязняют воду и почву, тогда как выхлопные газы от вторых негативно влияют на качество воздуха.

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