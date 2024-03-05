Електромобілі більше шкодять довкіллю, аніж бензинові авто - дослідження

"Зелені" авто виділяють більше токсичних речовин

Нове дослідження вчених виявило значно гірший вплив електрокарів на навколишнє середивище, ніж автомобілів із традиційними типами двигунів. Причиною такого є більша вага електромобілів та значно більший викид забруднюючих речовин.

Чому електрокари шкідливіші за авто з ДВЗ

Як повідомляє DailyMail, спираючись на дослідження, електромобілі важать на 30% більше, ніж бензинові, що призводить до швидшого зношення шин. Як наслідок, протектор шини виділяє токсичних частинок у 400 разів більше, ніж вихлопні гази.

Професор Технологічного інституту Вірджинії Хешима Ракха зазначає, що дуже складно визначити різницю між кількістю мікропластику, що викидається з протекторів шин електромобілів і авто на бензині, бо необхідно визначити частинки пластику, які вже перебувають у повітрі, від інших джерел, від того, що виробляють шини. Це не означає, що люди повинні відмовлятися від електромобілів, тому що вони "більш ефективні в залежності від нульового рівня викидів", сказав Ракха. Він також додав застереження, що "вони також генерують багато CO2 під час зарядки автомобіля".

Батареї електромобілів важать близько 453 кг і можуть спричиняти викиди від шин, які майже в 400 разів перевищують викиди вихлопної труби. Забруднення твердими частинками може призвести до збільшення проблем зі здоров'ям, включаючи хвороби серця, астму, хвороби легенів, а в екстремальних випадках — до госпіталізації, раку та передчасної смерті.

Загалом учені дійшли висновку, що різниця між електромобілями та авто на бензині полягає в тому, що тверді частинки від перших, як правило, здебільшого забруднюють воду та ґрунт, тоді як вихлопні гази від других негативно впливають на якість повітря.

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