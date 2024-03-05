Если фары авто плохо светят: 5 эффективных советов водителям

В случае плохого освещения можно пропустить поворот, не заметить яму или человека

Свет в автомобиле является чуть ли самой важной составляющей безопасности водителя, пассажиров и пешеходов. Особенно это касается в темное время дня. Впрочем, фары, как и любая другая часть машины, способны давать сбой.

Поэтому, "Телеграф" подготовил для автомобилистов действенные советы, как вернуть свет автомобилю или сделать его лучше. Всем известно, что когда плохое освещение, то можно без проблем пропустить огромную яму или человека и вообще не заметить поворот.

Как вернуть и улучшить освещение фар на авто

Прежде всего, о чем должен позаботиться автовладелец – это отполировать фары. Если автомобиль не нов, то на передней оптике собирается вся грязь и она начинает покрываться налетом, что значительно ухудшает светопередачу. После процедуры полировки фара снова станет прозрачной и начнет лучше пропускать свет.

Для того, чтобы эффект держался дольше, вам нужно после полировки заклеить фары антигравийной пленкой. Ведь когда верхний слой пластика или стекла снимается, в него быстрее попадает грязь и фары снова желтеют, а пленка будет защищать покрытие и у вас будет свежая оптика гораздо дольше.

После этого нужно отрегулировать свет на специальном стенде. Если даже у вас идеальные фары, но они настроены неправильно, тогда хорошего света добиться будет очень тяжело.

Возможно, лампы головного света уже понемногу "умирают" и не отдают достаточное количество света. Если вы решили заменить их, то устанавливать нужно именно тот тип лампы, который предусмотрен производителем. Конечно, сейчас без проблем вместо обычных галогеновых ламп можно установить ксенон или LED лампы, но лучше этого не делать. Если фары имеют линзу, она рассчитана под определенный тип лампы и при замене на другой свет будет рассеян и плохим.

Также бывают случаи, когда оригинальная линза помутнела, тогда ее лучше заменить. Также нужно обязательно почистить отражатели света – это окажет положительное влияние на качество освещения. Во время проверки выполненной работы проверьте, хорошо ли заклеили саму фару. Стекло или пластик должны крепко сидеть на корпусе фары, также они не должны запотевать.

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